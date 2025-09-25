Inscrições para o programa QualificaDF são prorrogadas para até 1º/10

Programa da Sedet oferece mais de 70 opções de cursos em áreas como tecnologia da inovação, indústria, saúde e agronegócios - (crédito: Divulgação/Sedet)

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF) prorrogou até 1º de outubro o prazo de inscrições para a nova etapa do programa QualificaDF, que oferece 12,5 mil vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional.

De acordo com o secretário da pasta, Thales Mendes, a prorrogação foi motivada pela grande procura registrada desde a abertura do processo. “A decisão amplia as chances de mais pessoas garantirem uma vaga no programa”, afirmou.

As inscrições podem ser feitas pelo site da Sedet ou, presencialmente, em qualquer Agência do Trabalhador. A seleção seguirá a ordem cronológica de cadastro no sistema.

Ao todo, são mais de 70 opções de cursos nas áreas de tecnologia da inovação, indústria, agronegócios e saúde, com carga horária de 240 horas cada. As aulas começam em 16 de outubro e serão realizadas em quatro polos: Ceilândia, Santa Maria, Paranoá e Plano Piloto (Asa Sul).

Os participantes receberão um pacote de benefícios que inclui kit com material didático, duas camisetas de uniforme, passe livre estudantil para transporte, lanche diário e certificado de conclusão.