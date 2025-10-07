Festival Curicaca: indústria, inovação e cultura se encontram em Brasília

Com discurso de otimismo, visões de futuro e forte aposta em educação, tecnologia e competitividade, foi oficialmente inaugurado nesta terça-feira (7/10) o Festival Curicaca. A cerimônia de abertura contou com a presença de autoridades como o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin; o ministro da Educação, Camilo Santana; Ricardo Capelli, presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI); as reitoras da Universidade de Brasília (UnB), Rozana Naves, e do Instituto Federal de Brasília (IFB), Veruska Machado.

Durante seu discurso, o vice-presidente Geraldo Alckmin destacou os quatro eixos da Nova Indústria Brasil, afirmando que o país está preparado para “retomar a política industrial com foco na competitividade e na geração de empregos”. “O presidente Lula lançou a Nova Indústria Brasil com quatro eixos: uma indústria mais exportadora, mais competitiva, mais sustentável e mais inovadora”, afirmou Alckmin.

Ele ressaltou também que o Brasil vive um momento favorável para ampliar exportações e fortalecer acordos internacionais, como os firmados pelo Mercosul. Mas deu ênfase que a reforma tributária é essencial para aumentar a competitividade da indústria nacional. “Nossa disputa é com a Ásia, que tem custo e impostos baixos. A reforma tributária simplifica cinco tributos em um e desonera investimentos e exportações”, explicou.

O vice-presidente reforçou ainda o compromisso com a sustentabilidade e a inovação, citando medidas de estímulo à indústria automotiva verde. “O presidente Lula zerou o imposto para carros sustentáveis, produzidos no Brasil, flex e com baixa emissão de carbono. É um carro de entrada, acessível e menos poluente”, afirmou.

Camilo Santana: “Defender um país soberano é defender a educação, a ciência e a tecnologia”

O ministro da Educação, Camilo Santana, destacou o papel da educação técnica e profissional no fortalecimento da nova indústria brasileira. “Estamos unindo a Nova Indústria Brasil à educação, à cultura, à tecnologia e à inovação. Esse é o caminho para construir um país mais justo e desenvolvido”, afirmou.

Ao longo da fala, Camilo destacou que a educação vem sendo fortalecida e anunciou novos cursos e investimentos em universidades e institutos federais voltados à ciência e à tecnologia. “Vamos ofertar 5 mil novas vagas em cursos de biotecnologia, robótica, engenharia e inteligência artificial. Também abriremos editais para acelerar os núcleos de inovação tecnológica nas universidades”, declarou. “A meta é criar até 3,5 milhões de novas matrículas em ensino técnico e profissionalizante. A juventude brasileira merece essa oportunidade.”

Camilo encerrou sua fala com uma mensagem de valorização da pesquisa e das instituições públicas. “Noventa por cento da pesquisa realizada no Brasil vem das nossas universidades e institutos federais. Defender um país soberano é defender a educação, a ciência e a tecnologia”, concluiu, sob aplausos do público.

Um festival de ideias, ciência e cultura

O Festival Curicaca segue até o próximo sábado (11/10), com uma agenda que combina painéis sobre economia verde, inteligência artificial, biotecnologia, exportações e educação técnica com apresentações culturais, gastronomia e experiências imersivas. A programação completa e ingressos estão disponíveis no site oficial do evento.