Planaltina terá corte de energia nesta terça-feira (4/11)

Os moradores de Planaltina devem se preparar para um desligamento temporário de energia nesta terça-feira (4/11). A interrupção ocorrerá entre 10h e 16h, enquanto equipes da Neoenergia realizam trabalhos de melhoria e manutenção na rede elétrica.
As áreas afetadas incluem a Avenida Contorno, Quadra 4, Conjunto A, Núcleo Rural Catoleiro, Chácara 1 e DF-250, km 11, Lote 3. Segundo a companhia, a medida é necessária para garantir a segurança das equipes e aprimorar a estabilidade do sistema elétrico.
Em caso de falta de energia em outras regiões do Distrito Federal, os consumidores devem registrar a ocorrência pelo telefone 116.
