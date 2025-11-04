InícioCidades DF
Planaltina terá corte de energia nesta terça-feira (4/11)

Neoenergia fará manutenção na rede elétrica para aprimorar o fornecimento de energia na região

Interrupção ocorrerá entre 10h e 16h - (crédito: Neoenergia - divulgação)
Os moradores de Planaltina devem se preparar para um desligamento temporário de energia nesta terça-feira (4/11). A interrupção ocorrerá entre 10h e 16h, enquanto equipes da Neoenergia realizam trabalhos de melhoria e manutenção na rede elétrica.

As áreas afetadas incluem a Avenida Contorno, Quadra 4, Conjunto A, Núcleo Rural Catoleiro, Chácara 1 e DF-250, km 11, Lote 3. Segundo a companhia, a medida é necessária para garantir a segurança das equipes e aprimorar a estabilidade do sistema elétrico.

Em caso de falta de energia em outras regiões do Distrito Federal, os consumidores devem registrar a ocorrência pelo telefone 116.

Vitória Torres*

Estagiário

Estudante de Jornalismo na Universidade Católica de Brasília. Estagiária de Política, Economia e Brasil

Por Vitória Torres*
postado em 04/11/2025 07:00 / atualizado em 04/11/2025 07:00
