Reparação e bem-viver são tema da 2ª Marcha das Mulheres Negras em Brasília

Mulheres de todo o Brasil se reunirão em Brasília na próxima terça-feira para a 2ª Marcha das Mulheres Negras do Brasil, que terá como tema a reparação e o bem-viver. A concentração será a partir das 8h30 no Museu da República e a marcha seguirá pela Esplanada dos Ministérios, passando pela Praça dos Três Poderes, retornando para o encerramento, que também acontecerá no museu. São esperadas cerca de 300 mil mulheres de todo o Brasil.

Além da marcha, entre quinta-feira desta semana e quarta-feira que vem, será realizada uma série de outros encontros e eventos em alusão à causa. A programação completa será divulgada hoje no site e nas redes sociais da marcha.

"A ideia é que nessa semana a gente traga para Brasília uma energia voltada para agenda de luta das mulheres negras", afirma a representante do comitê nacional da Marcha das Mulheres Negras por Reparação e Bem-Viver, Naiara Leite.

Em paralelo à realização da marcha, na próxima terça-feira, haverá uma sessão solene na Câmara dos Deputados com a presença de pelo menos 400 mulheres negras, entre elas parlamentares e ministras. "Na ocasião, será apresentado um documento com reivindicações onde serão apontados também projetos de lei necessários e urgentes para a nossa causa. É uma agenda de luta em diferentes áreas", explica Naiara.

A programação da terça-feira contará ainda com shows de artistas negros como Larissa Luz, Prethaís, Ebony, o Kanalha, entre outras atrações.

A primeira edição da marcha foi realizada em 2015 e contou com a presença de cerca de 150 mil mulheres. "Vamos fazer um balanço dos nossos avanços e reivindicações nesse período", destaca a representante do comitê, Naiara Leite.

