PM resgata bebê vítima de maus-tratos no Sol Nascente

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) resgatou, nesta quinta-feira (21/11), um bebê de oito meses vítima de maus-tratos, abandono, e lesão corporal no Sol Nascente. O caso ocorreu em um apartamento na Chácara 87, conjunto B, após denúncias de vizinhos que ouviram o choro da criança por horas.
Ao chegar ao local, a equipe do 8º Batalhão encontrou o bebê sozinho em um cômodo, com marcas visíveis no corpo. A residência também apresentava grande desordem. A responsável pela criança foi localizada e encaminhada à delegacia, junto com o bebê.
