PM resgata bebê vítima de maus-tratos no Sol Nascente

Criança de oito meses foi encontrada sozinha em cômodo da casa, com lesões aparentes

Denúncia foi feita por vizinhos que ouviram o choro do bebê por horas - (crédito: Jcomp/Freepik)
Denúncia foi feita por vizinhos que ouviram o choro do bebê por horas

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) resgatou, nesta quinta-feira (21/11), um bebê de oito meses vítima de maus-tratos, abandono, e lesão corporal no Sol Nascente. O caso ocorreu em um apartamento na Chácara 87, conjunto B, após denúncias de vizinhos que ouviram o choro da criança por horas.

Ao chegar ao local, a equipe do 8º Batalhão encontrou o bebê sozinho em um cômodo, com marcas visíveis no corpo. A residência também apresentava grande desordem. A responsável pela criança foi localizada e encaminhada à delegacia, junto com o bebê.

Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 21/11/2025 16:36
