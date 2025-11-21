Livro propõe integração do mindfulness à psicoterapia

O Podcast do Correio recebeu na manhã desta sexta-feira (21/11), Carla Fragomeni, instrutora de mindfulness e psicóloga, e Henry Krutzen, psicólogo, psicanalista e escritor, para falar sobre a inserção da atenção plena no tratamento da saúde mental, tema que os dois aprofundam na obra que será lançada às 18h30, na Sociedade Vipassana de Meditação, localizada na 909 Norte.

Para Carla, a definição de mindfulness é direta: “Estar no momento presente de forma intencional e sem julgamento”. Em um mundo sobrecarregado por estímulos, celulares, redes sociais, informação constante, a atenção humana se fragmenta e o corpo deixa de mostrar sinais básicos, como fome, sono e desconfortos. O mindfulness, explica a instrutora, oferece técnicas simples de ancoragem — respiração, sons, sensações corporais — que devolvem à pessoa a capacidade de perceber o próprio estado e de regular emoções.

Assista à íntegra do podcast:

Henry complementa com a perspectiva da neurociência: a prática altera processos automáticos do cérebro que regulam reação ao perigo e ao estresse. Ele cita a chamada neurocepção, mecanismo pelo qual estruturas como a amígdala, localizada no cérebro, reagem antes mesmo da consciência, e descreve como traumas podem trazer um viés para essas respostas: “O trauma traz comportamentos do passado para o presente”.

Durante a conversa, os profissionais da área de saúde mental também trouxeram preocupação sobre os efeitos da hiperestimulação em crianças e adolescentes. Ambos relatam aumento de quadros de esgotamento (burnout), dissociação e automutilação entre jovens, muitas vezes ligados ao excesso de telas e ao ritmo escolar extenuante. “Temos cérebros ambulantes que chegam aos consultórios cortados dos afetos e sem vivência corporal”, disse Carla, destacando que, para esses casos, treinos de atenção e ancoragem corporal podem ser ferramentas centrais de intervenção.

Os convidados também se debruçaram sobre a tendência de rotular com rapidez comportamentos e emoções e alertaram que interesses de mercado e a cultura que busca diagnósticos imediatos não podem prevalecer. “O diagnóstico orienta, mas não pode preceder a pessoa”, afirmou Henry.

Segundo ele, antes de catalogar, é preciso conhecer a história, a rotina e o contexto do sujeito. O livro, segundo os autores, endereça esse ponto oferecendo práticas aplicáveis a diferentes quadros: ansiedade, depressão, autismo, transtorno bipolar, TOC, TDAH e transtorno borderline, sempre com ênfase na regulação emocional e na reintegração corporal.

Ao longo do diálogo, ficou claro que a obra de Carla e Henry é essencialmente prática. Carla ressaltou que o livro traz protocolos e sugestões de como inserir o mindfulness em atendimentos de diversas linhas terapêuticas, na psicanálise, terapia cognitivo-comportamental e Gestalt, por exemplo, porque, na visão dos autores, a atenção plena é transversal: não é uma nova escola, mas um conjunto de habilidades que pode ampliar a eficácia do trabalho clínico.

Os escritores finalizaram a conversa destacando que é necessário retomar a atenção ao corpo e ao presente. Segundo eles, isso é uma questão de saúde pública. Em tempos de sobrecarga informativa, apontaram, aprender a regular a atenção não é um luxo, mas uma ferramenta para reduzir ansiedade, fortalecer vínculos sociais e recuperar a dimensão afetiva da vida.

Sobre os autores

Carla Fragomeni, que há 12 anos integra o corpo docente do programa MBSR da Sociedade Vipassana e atua como psicóloga clínica desde 1995, une sua experiência à trajetória de Henry Krutzen, psicólogo e psicanalista belga reconhecido por suas publicações em psicanálise relacional.

Serviço

Lançamento do livro: Mindfulness : Uma Nova Perspectiva Para a Psicoterapia

: Uma Nova Perspectiva Para a Psicoterapia Data : nesta sexta-feira (21/11)

: nesta sexta-feira (21/11) Horário : das 18h30 às 21h

: das 18h30 às 21h Local : Sociedade Vipassana de Meditação – Asa Norte, Qd. 909

: Sociedade Vipassana de Meditação – Asa Norte, Qd. 909 Entrada: Livre, evento presencial