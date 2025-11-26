Hermeto critica "antecipação eleitoral" em crise envolvendo o BRB

O deputado distrital Hermeto (MDB), líder do governo na Câmara Legislativa, afirmou que a investigação envolvendo o Banco de Brasília (BRB) e o banco Master está sendo usada politicamente pela oposição para antecipar o debate eleitoral de 2026. Ao CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — desta quarta-feira (26/11), Hermeto destacou que as investigações sobre a Operação Compliance Zero ainda estão em curso.
“Estamos no meio de um furacão que ainda está sendo investigado. O que vemos agora é um aproveitamento político da oposição, que tenta desgastar o governo sem ter informações concretas”. Hermeto reiterou que o governador Ibaneis Rocha não teve participação no episódio. “Ele exonerou imediatamente o ex-presidente Paulo Henrique Costa”.
“Ninguém ali foi preso por corrupção, e sim por possíveis investimentos equivocados, diferentemente de outros casos em que toda a diretoria foi detida por corrupção”, completou.
Ao ser questionado sobre o impacto do caso nas eleições de 2025, Hermeto minimizou. “Acho que não. Vamos esclarecer exatamente o que aconteceu no BRB. Se houver culpados, serão punidos. O novo presidente vai trazer luz à situação. Esse tema será exaurido agora. A oposição quer antecipar o debate eleitoral. Como não tinha palanque, agora usa o BRB para tentar desgastar o governo”.
Compra do Banco Master
O parlamentar também saiu em defesa dos deputados que votaram pela compra do Banco Master, operação investigada pela Polícia Federal. “Eu vou defender meus colegas. Paulo Henrique e a equipe dele passaram horas na Câmara mostrando que o BRB precisava ampliar seu mercado. Nós acreditamos nisso. Quem era o BRB anos atrás? Hoje, o banco tem presença nacional e até internacional”, argumentou.
Hermeto disse que a intenção dos parlamentares foi baseada nas informações técnicas apresentadas à época. “Votamos pela compra com boa intenção, confiando na equipe e nele”.
Para ele, há um movimento para enfraquecer a instituição. “Sempre tentaram destruir o BRB ao longo dos anos. Agora que o BRB cresceu, incomoda muita gente. O que a oposição quer é enfraquecer o banco para comprá-lo a preço de banana”, apontou.
CPI
Sobre o requerimento apresentado pela oposição para instaurar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), o deputado considerou a iniciativa precipitada. “Há outras CPIs na fila. Não faz sentido abrir uma CPI sem sabermos exatamente o que ocorreu. Vamos esperar as investigações. Isso é oportunismo. O governo tem colaborado e nunca compactuou com nada errado.
