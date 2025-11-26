"Uma das duas ficará de fora", diz Hermeto sobre disputa ao Senado

Na opinião do distrital, o lançamento da pré-candidatura de Bia Kicis indica que Michelle Bolsonaro deve seguir outro caminho político, fora do DF - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A disputa ao Senado dentro da própria base aliada não deve gerar rupturas políticas. Foi o que afirmou o deputado distrital Hermeto (MDB), líder do governo na Câmara Legislativa (CLDF), nesta quarta-feira (26/11), em entrevista ao CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília. O parlamentar comentou o cenário eleitoral envolvendo as pré-candidaturas da deputada federal Bia Kicis e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro ao Senado Federal.

Questionado sobre como a entrada de dois nomes fortes da direita poderia impactar a candidatura do governador Ibaneis Rocha ao Senado, Hermeto disse acreditar que a situação deve se acomodar.

“O PL está na nossa base. Tem espaço no governo, e a própria deputada Bia Kicis ocupa posições importantes. Eu não acredito que a Michelle venha como candidata ao Senado por Brasília, pois, se ela disputar ao lado da Bia, uma das duas ficará de fora”, afirmou. Para ele, “a extrema direita não tem votos suficientes para eleger duas senadoras em Brasília”.

Segundo Hermeto, Ibaneis Rocha segue como nome competitivo para a disputa. “Ele é de centro, tem votos dos dois lados. Acredito que tudo será ajustado. O governador é muito habilidoso e tem boa relação com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto.”

Na opinião do distrital, o lançamento da pré-candidatura de Bia Kicis indica que Michelle Bolsonaro deve seguir outro caminho político. “Tenho certeza de que, ao lançarem a Bia Kicis, é porque a Michelle já tem outro projeto fora de Brasília. E tenho convicção de que o PL estará conosco. Eles têm grandes nomes, e nosso governo tem legado e resultados”, ressaltou.

Demarcação

Hermeto afirmou, ainda, não ter visto qualquer incômodo por parte de Ibaneis diante da movimentação da deputada Bia Kicis. “O governador é muito discreto e reservado. Acredito que ele entendeu como um sinal, uma demarcação de território”, revelou.

O líder do governo assinalou que a esquerda também já se movimenta com as pré-candidaturas de Leila do Vôlei (PDT) e Erika Kokay (PT). “A Bia fez a marcação dela e tem todo o direito de fazer isso.”

Na avaliação do parlamentar, Michelle Bolsonaro terá papel importante ao apoiar a vice-governadora Celina Leão na disputa ao Governo do Distrito Federal no ano que vem. “Sabemos que a Michelle vai defender muito a candidatura da nossa vice-governadora Celina Leão. Vamos fazer de tudo para que ela seja a nossa governadora”, destacou.

Assista ao programa completo:

