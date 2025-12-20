Casa Rosa realiza Festa de Natal com serviços gratuitos para LGBTQIA+

A Casa Rosa DF realiza neste sábado (20/12), das 10h às 14h, sua tradicional Festa de Natal, voltada ao acolhimento e à dignidade para a população LGBTQIAPN+ em situação de vulnerabilidade no Distrito Federal. Com programação gratuita, o evento acontece na sede da instituição, em Sobradinho, e reúne atividades de cuidado em saúde mental, atendimento jurídico, ações culturais e confraternização comunitária.

A iniciativa propõe um espaço de afeto, escuta e fortalecimento de vínculos, especialmente neste período de fim de ano. A programação começa com uma oficina de saúde mental conduzida pela psicóloga da Casa, além de atendimentos jurídicos e acolhimento psicológico ao longo da manhã. Também está prevista a exibição do documentário Indianara (2019), que retrata a trajetória da ativista Indianara Siqueira e a luta por direitos da população trans no Brasil.

Como parte das ações solidárias, a Casa Rosa fará a entrega de cestas de alimentos secos e das chamadas “cestas verdes”, doadas pela Comunidade Sustentável (CSA), com frutas, verduras e legumes agroecológicos. O evento se encerra com um almoço coletivo, reunindo participantes, voluntários e parceiros.

Neste período, a instituição também reforça o pedido de doações de alimentos, produtos de limpeza e higiene pessoal, panetones e contribuições financeiras via PIX (CNPJ: 39.726.775/0001-84).

Serviço

Festa de Natal da Casa Rosa DF

Data: sábado, 20 de dezembro de 2025

Horário: das 10h às 14h

Local: Casa Rosa DF — Quadra 17, Conjunto A, Casa 45, Sobradinho

Entrada gratuita

