CB Folia se consolida no carnaval

O carnaval de rua de Brasília tem conquistado cada vez mais espaço e reconhecimento nos últimos anos, reunindo milhares de foliões em diferentes regiões do Distrito Federal. Por isso, o Correio Braziliense promove a 9ª edição do Prêmio #CBFolia 2026 para celebrar a criatividade do carnaval brasiliense.

O CB Folia 2026 é um projeto do Correio dedicado a mostrar todas as expressões da folia. Em um portal exclusivo, o público encontra uma cobertura completa do carnaval de Brasília, com roteiros dos blocos de rua, dicas de maquiagem, fantasias e looks, além de serviços e informações úteis para curtir a festa com segurança, responsabilidade e alegria.

Blocos e foliões concorrem em diferentes categorias e são avaliados tanto por Júri Técnico quanto por Voto Popular. A competição reúne atrações para todas as idades e estilos musicais, passando por ritmos como samba, frevo, axé, rap, rock, entre outros. A festa se espalha por diversas regiões administrativas do DF, como Plano Piloto, Cruzeiro, Águas Claras, Guará, Taguatinga, Planaltina.

A Comissão Julgadora, designada pelo Correio Braziliense, é formada por profissionais da área de jornalismo, escolhidos a critério dos organizadores. Para a eleição do Melhor Bloco de Rua, os jurados acompanham os desfiles e atribuem notas de 0 a 10, considerando critérios específicos e seus respectivos pesos: animação no bloco (peso 5), estrutura (peso 2), sustentabilidade (peso 1) e respeito ao próximo (peso 2).

Já a votação popular para o Melhor Bloco de Rua - Voto Popular ocorre exclusivamente pelo site: https://carnaval.correiobraziliense.com.br/2026. Cada internauta poderá registrar apenas um voto, utilizando um e-mail cadastrado no Gmail, e escolher apenas um bloco favorito.

Além dos blocos, os leitores também podem participar enviando fotos das próprias fantasias. A premiação contempla duas categorias — Adulto e Infantil — e a fantasia mais criativa de cada uma será premiada pelo júri técnico.

Um dos apoiadores do Prêmio #CBFolia 2026 é a Neoenergia Brasília, que tem projetos nos carnavais do de Pernambuco e do Distrito Federal. No DF, a empresa investe na conscientização dos foliões e com reforço de mais de 50% no contingente de eletricistas em campo. "Todos os circuitos que atendem as regiões com blocos de carnaval foram inspecionados, totalizando 109 km de rede elétrica. Para garantir a retomada mais rápida em caso de interrupções nos locais dos eventos, serão alocadas equipes em pontos estratégicos".

Na edição de 2026, o Prêmio #CBFolia contempla as seguintes categorias: Bloco de Rua (1º, 2º e 3º lugar - Júri Técnico), Bloco de Rua - Voto Popular, Melhor Momento - Júri Técnico, Melhor Fantasia Adulto - Júri Técnico e Melhor Fantasia Infantil - Júri Técnico, reafirmando o compromisso de celebrar a alegria, a criatividade e a pluralidade do carnaval de Brasília.



