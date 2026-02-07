Bloco de respeito entra em ação

*Por Manuela Sá

A Secretaria da Mulher (SMDF) lançou ontem, no New Mercadito, na Asa Sul, o Carnaval Sem Assédio, iniciativa voltada à prevenção à violência de gênero durante as festividades. Em sua quarta edição, cerca de 90 servidores da SMDF vão a bares, restaurantes, distribuidoras de bebidas e blocos de carnaval de todas as regiões administrativas do DF para ampliar a conscientização e fortalecer os canais de denúncia.

A ação consiste na entrega de cerca de três mil cartazes e adesivos, que são fixados em locais de grande circulação. Nos cartazes, há um QR Code que direciona para o site da SMDF, além dos principais canais de denúncia: 190 (Polícia Militar), 156 - opção 6 (Central do GDF), 180 (Central de Atendimento à Mulher).

Neste ano, com o slogan "Não acabe com a minha festa", a distribuição começou no dia 2 de fevereiro. A secretária da Mulher, Giselle Ferreira, destaca a importância da iniciativa para promover espaços seguros. Segundo ela, não houve registro de assédio durante o carnaval nos últimos dois anos. "Já recebi retorno de gente que falou que se sente mais protegida, porque, como a gente fala, a informação encoraja a mulher e inibe o agressor", afirma.

Além da proteção durante a folia, a subsecretária de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres da SMDF, Maíra Castro, ressalta que a conscientização também é importante para quem opta por não sair. "Sabemos que no período de feriado, quando as pessoas estão mais em casa, a violência, infelizmente, alcança muito as casas e lares. Então, a gente precisa intensificar, não só a campanha de carnaval, como a nossa comunicação total em relação à violência", defende.

*Estagiária sob supervisão de Márcia Machado