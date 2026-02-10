"Latina demais para ser minimalista": Setor Carnavalesco Sul aposta na diversidade

Com ruas ocupadas, múltiplos palcos e uma explosão de ritmos, o Setor Carnavalesco Sul dá, neste sábado (14/2), a largada para um dos carnavais mais intensos e diversos de Brasília. Com o tema Latina demais para ser minimalista, o território do Setor Comercial Sul recebe quatro dias de festa, até terça-feira (17/2), com mais de 30 atrações entre blocos, shows, cortejos e DJs, espalhadas por cinco ambientes diferentes e pensadas para públicos de todas as idades.
A proposta deste ano é assumir o exagero como identidade. “Brasília não é minimalista no Carnaval. Somos mistura, calor, intensidade e atravessamentos culturais de todas as regiões do país”, resume Rafael Reis, coordenador do Setor Carnavalesco Sul. Segundo ele, a programação reflete essa ideia do “quanto mais, melhor”, tanto na diversidade artística quanto na ocupação do espaço urbano. “O Setor Carnavalesco Sul é um território estruturado para que o Carnaval aconteça com segurança, qualidade técnica e pluralidade, fortalecendo o centro como lugar de encontro e celebração”, afirma.
Cinco espaços, muitos carnavais
Ao longo dos quatro dias, o Setor Comercial Sul se transformará em um grande circuito carnavalesco. Dois palcos principais, localizados nas quadras 1 e 4/5, concentram shows e apresentações que vão da cultura popular ao reggae, do funk à música urbana. Já a quadra 3 abriga a tradicional estrutura de aparelhagem de som, com nove atrações, entre elas Distrito Sonoro, A-RAXXTA, Bloco Maria Fumaça e Bloco das Braba.
Além disso, oito cortejos percorrem a via S2, levando o Carnaval para as ruas e aproximando foliões de diferentes estilos. Grupos tradicionais da cena local, como Vassourinhas de Brasília, Orquestra Marafreboi e Ventoinha de Canudo, prometem manter o clima carnavalesco pulsando durante todo o dia.
Para garantir que a festa seja realmente para todos, a programação inclui ainda um espaço dedicado ao público infantil, na Galeria dos Estados, com atividades e atrações pensadas especialmente para as crianças.
Entre os destaques da edição 2026 está o cantor, compositor e produtor musical paraense Felipe Cordeiro, que se apresenta na segunda-feira de Carnaval (16/2), às 19h30, no palco entre as quadras 4 e 5. Conhecido por misturar guitarradas, pop, brega e sonoridades amazônicas, o artista promete transformar o coração de Brasília em uma celebração da música brasileira contemporânea.
“Trazer um artista como Felipe Cordeiro amplia o diálogo do Setor com outras cenas do país e reforça essa ideia de um Carnaval brasileiro, latino e diverso”, explica Rafael Reis. Ele destaca ainda que a maior parte da programação é formada por artistas e blocos do Distrito Federal, fortalecendo a produção cultural local.
Plataforma que sustenta o Carnaval
A estrutura do Setor Carnavalesco Sul é viabilizada por plataformas aprovadas no edital do Carnaval do GDF, responsáveis por garantir alvarás, palco, som, banheiros, segurança, brigadistas, atendimento médico e articulação com o poder público. “Sem essa base técnica e institucional, muitos blocos não conseguiriam ocupar o espaço público com segurança”, afirma Rafael.
Essa importância é reforçada por Emília Monteiro, fundadora do Bloco Bora Coisar, o primeiro e único bloco de carnaval amazônico de Brasília. Criado em 2015, o bloco completa 11 anos em 2026 e desfila desde 2019 dentro da plataforma do Setor Carnavalesco Sul.
“Se não fosse o Setor Carnavalesco Sul, o Bora Coisar estaria fora do Carnaval pela primeira vez em 11 anos, uma vez que não fomos contemplados pelo edital deste ano”, afirma Emília. “A plataforma garante uma infraestrutura profissional que a maioria dos blocos não conseguiria bancar sozinha. Isso permite que a gente foque na música, na cultura e na relação com o público”, destaca.
Além da estrutura, Emília destaca o posicionamento político e cultural do Setor Carnavalesco Sul. “O Setor sustenta um compromisso claro com diversidade, respeito e questões de gênero. Isso cria um ambiente de cuidado coletivo, tanto para quem está no palco quanto para quem está na rua”, diz. “Carnaval bom é isso: alegria, identidade cultural e segurança caminhando juntas”, conclui.
O Bloco Bora Coisar se apresenta na segunda-feira (16/2), às 19h30 e convida Felipe Cordeiro para compôr o palco. No repertório, ritmos como carimbó, marabaixo, tecnobrega, cúmbia e lambada transformam a rua em uma grande pista amazônica a céu aberto.
Serviço
Setor Carnavalesco Sul
Dos dias 14 a 17 de fevereiro, no Setor Comercial Sul. Entrada gratuita.
Instagram @setorcarnavalescosul
Programação:
