Servidora sofre choque elétrico em impressora e tem convulsão

Uma servidora da Agência do Trabalhador do Recanto das Emas sofreu uma descarga elétrica enquanto trabalhava na unidade, utilizando uma impressora, na tarde de quarta-feira (11/2), por volta das 14h20. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) encaminhou a vítima para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Recanto das Emas, onde foi atendida. O estado de saúde dela não foi detalhado.

Em nota, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet) informou que, “tão logo tomou conhecimento do incidente ocorrido mobilizou sua equipe de manutenção para realizar uma inspeção rigorosa nas instalações elétricas e nos equipamentos da unidade”.

A pasta acrescentou que “a servidora recebeu assistência imediata e a Sedet acompanha de perto seu estado de saúde”.

A Agência do Trabalhador do Recanto das Emas funciona em um prédio cedido pela administração regional. De acordo com a secretaria, devido a limitações contratuais de uso do espaço, foi iniciada a busca por um novo imóvel próprio para reforma e instalação definitiva da unidade.

“Já existe um processo em andamento para a mudança de sede e, em 2025, um edital de chamamento foi realizado, mas não houve propostas viáveis. Um novo edital será publicado nos próximos dias para a contratação de um imóvel que atenda aos padrões de excelência e segurança exigidos pela pasta”, informou a Sedet. "A segurança dos nossos colaboradores é prioridade e que uma perícia técnica está sendo realizada para identificar as causas da descarga elétrica relatada”, completou.

De acordo com a pasta, para evitar prejuízos à população, o atendimento será reforçado por meio da unidade móvel da Carreta Sedet Mais Perto de Você.