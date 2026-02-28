Ressaca de carnaval agita regiões do DF neste fim de semana

Para quem ficou com gostinho de quero mais depois do carnaval, o fim de semana ainda reserva agitos que prometem movimentar o Distrito Federal. Os últimos blocos da temporada levam festa às ruas de Água Quente, Ceilândia, Planaltina e Plano Piloto.
No sábado, a partir das 18h, a mais nova região administrativa do DF, Água Quente, recebe o Samba Quente, em frente à administração regional, na Quadra 1 do Condomínio Dom Francisco. A programação conta com apresentações de Gleison Rodrigo, Figura, Elas que Toquem e DJ Drigo.
No mesmo dia, o centro de Brasília também entra em folia. No Museu Nacional da República, o Canteiro do Samba leva a batucada ao público a partir das 17h, com Nó Cego, Banda Maria Vai Casoutras, Samba Nosso, Bloco Eduardo e Mônica, Macetada Pagodão e Elas que Toquem. Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados pela plataforma Sympla.Outra opção é o bloco Montadas, que realiza, a partir das 17h, a festa de ressaca de carnaval “O Último Grito”, no estacionamento 10 do Parque da Cidade Sarah Kubitschek.
No domingo (1º/3), a folia segue em Planaltina, Ceilândia e Asa Sul. Em Planaltina, o Carnaval Delas ocupa a Praça São Sebastião, com shows de Asé Dudu, DJ Cri$tyle e DJ Ana Ximenes, além de performances artísticas de poesia e drag queens.
Já em Ceilândia, o Carnaflash começa às 15h, na Praça do Cidadão. A programação reúne as companhias de dança Eletro Rock, Bad Boy, Over Boys, Moviment XXI, Ballet Dance e Comunidança.
“Encerrar o DF Folia com atividades espalhadas por diferentes regiões administrativas mostra que a política cultural do Distrito Federal está comprometida com a descentralização e com o acesso democrático”, avalia o secretário de Cultura e Economia Criativa do DF, Claudio Abrantes.
Confira a programação completa:
Sábado (28)
Samba Quente — DF 280, Quadra 1, Condomínio Don Francisco (estacionamento em frente à Administração Regional de Água Quente), Água Quente
18h15: Abertura com DJ
19h: Elas que Toquem
19h30: Gleison Rodrigo
20h15: DJ Drigo
20h30: Samba de Gafieira, com Sidney e Raabe
20h45: Zamir
21h: Figura
21h30: DJ Drigo
Canteiro do Samba/ Maratona da Ressaca — Museu Nacional, Plano Piloto
Das 17h à 1h
Nó Cego
Maria Vai cas Outras
Bloco Eduardo e Mônica
Elas que Toquem
Samba Nosso
Domingo (1º/3)
Carnaval Delas — Praça São Sebastião, Planaltina
15h: Abertura com DJ Nilma Naiz/ Mulher 50+
17h40: Poesia e arte drag com Etcétera Vibes, Lady Raio Lazer e Raquel Ely
19h: Asé Dudu
19h40: DJ Cri$tyle
20h25: Grupo musical convidado
21h10: DJ Ana Ximenes
Carnaflash — Praça do Cidadão, Ceilândia
15h: DJ B.A
16h: DJ Duda Master
18h: Eletro Rock
18h30: Bad Boy
19h: Over Boys
19h30: Moviment XXI
20h: Ballet Dance
20h30: ComunidanÇa-DF
21h: DJ Júlio Cesar
21h40: DJ Gil Santiago.
