Ressaca de carnaval agita regiões do DF neste fim de semana

Para quem ficou com gostinho de quero mais depois do carnaval, o fim de semana ainda reserva agitos que prometem movimentar o Distrito Federal. Os últimos blocos da temporada levam festa às ruas de Água Quente, Ceilândia, Planaltina e Plano Piloto.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

No sábado, a partir das 18h, a mais nova região administrativa do DF, Água Quente, recebe o Samba Quente, em frente à administração regional, na Quadra 1 do Condomínio Dom Francisco. A programação conta com apresentações de Gleison Rodrigo, Figura, Elas que Toquem e DJ Drigo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: Ressaca de Carnaval e cultura gratuita movimentam o fim de semana no DF



No mesmo dia, o centro de Brasília também entra em folia. No Museu Nacional da República, o Canteiro do Samba leva a batucada ao público a partir das 17h, com Nó Cego, Banda Maria Vai Casoutras, Samba Nosso, Bloco Eduardo e Mônica, Macetada Pagodão e Elas que Toquem. Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados pela plataforma Sympla.Outra opção é o bloco Montadas, que realiza, a partir das 17h, a festa de ressaca de carnaval “O Último Grito”, no estacionamento 10 do Parque da Cidade Sarah Kubitschek.

No domingo (1º/3), a folia segue em Planaltina, Ceilândia e Asa Sul. Em Planaltina, o Carnaval Delas ocupa a Praça São Sebastião, com shows de Asé Dudu, DJ Cri$tyle e DJ Ana Ximenes, além de performances artísticas de poesia e drag queens.

Já em Ceilândia, o Carnaflash começa às 15h, na Praça do Cidadão. A programação reúne as companhias de dança Eletro Rock, Bad Boy, Over Boys, Moviment XXI, Ballet Dance e Comunidança.

“Encerrar o DF Folia com atividades espalhadas por diferentes regiões administrativas mostra que a política cultural do Distrito Federal está comprometida com a descentralização e com o acesso democrático”, avalia o secretário de Cultura e Economia Criativa do DF, Claudio Abrantes.

Confira a programação completa:

Sábado (28)

Samba Quente — DF 280, Quadra 1, Condomínio Don Francisco (estacionamento em frente à Administração Regional de Água Quente), Água Quente

18h15: Abertura com DJ

19h: Elas que Toquem

19h30: Gleison Rodrigo

20h15: DJ Drigo

20h30: Samba de Gafieira, com Sidney e Raabe

20h45: Zamir

21h: Figura

21h30: DJ Drigo

Canteiro do Samba/ Maratona da Ressaca — Museu Nacional, Plano Piloto

Das 17h à 1h

Nó Cego

Maria Vai cas Outras

Bloco Eduardo e Mônica

Elas que Toquem

Samba Nosso

Domingo (1º/3)

Carnaval Delas — Praça São Sebastião, Planaltina

15h: Abertura com DJ Nilma Naiz/ Mulher 50+

17h40: Poesia e arte drag com Etcétera Vibes, Lady Raio Lazer e Raquel Ely

19h: Asé Dudu

19h40: DJ Cri$tyle

20h25: Grupo musical convidado

21h10: DJ Ana Ximenes

Carnaflash — Praça do Cidadão, Ceilândia

15h: DJ B.A

16h: DJ Duda Master

18h: Eletro Rock

18h30: Bad Boy

19h: Over Boys

19h30: Moviment XXI

20h: Ballet Dance

20h30: ComunidanÇa-DF

21h: DJ Júlio Cesar

21h40: DJ Gil Santiago.