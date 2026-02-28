InícioCidades DF
Ressaca de carnaval agita regiões do DF neste fim de semana

Programação gratuita leva samba, blocos e apresentações culturais a Água Quente, Plano Piloto, Planaltina e Ceilândia, marcando o encerramento do DF Folia com eventos descentralizados

Carnaval de 2026 superou público do ano anterior - (crédito: Secec-DF/ Amanda Lima)
Para quem ficou com gostinho de quero mais depois do carnaval, o fim de semana ainda reserva agitos que prometem movimentar o Distrito Federal. Os últimos blocos da temporada levam festa às ruas de Água Quente, Ceilândia, Planaltina e Plano Piloto.

No sábado, a partir das 18h, a mais nova região administrativa do DF, Água Quente, recebe o Samba Quente, em frente à administração regional, na Quadra 1 do Condomínio Dom Francisco. A programação conta com apresentações de Gleison Rodrigo, Figura, Elas que Toquem e DJ Drigo.

No mesmo dia, o centro de Brasília também entra em folia. No Museu Nacional da República, o Canteiro do Samba leva a batucada ao público a partir das 17h, com Nó Cego, Banda Maria Vai Casoutras, Samba Nosso, Bloco Eduardo e Mônica, Macetada Pagodão e Elas que Toquem. Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados pela plataforma Sympla.Outra opção é o bloco Montadas, que realiza, a partir das 17h, a festa de ressaca de carnaval “O Último Grito”, no estacionamento 10 do Parque da Cidade Sarah Kubitschek.

No domingo (1º/3), a folia segue em Planaltina, Ceilândia e Asa Sul. Em Planaltina, o Carnaval Delas ocupa a Praça São Sebastião, com shows de Asé Dudu, DJ Cri$tyle e DJ Ana Ximenes, além de performances artísticas de poesia e drag queens.

Já em Ceilândia, o Carnaflash começa às 15h, na Praça do Cidadão. A programação reúne as companhias de dança Eletro Rock, Bad Boy, Over Boys, Moviment XXI, Ballet Dance e Comunidança.

“Encerrar o DF Folia com atividades espalhadas por diferentes regiões administrativas mostra que a política cultural do Distrito Federal está comprometida com a descentralização e com o acesso democrático”, avalia o secretário de Cultura e Economia Criativa do DF, Claudio Abrantes.

Confira a programação completa: 

Sábado (28)

Samba Quente — DF 280, Quadra 1, Condomínio Don Francisco (estacionamento em frente à Administração Regional de Água Quente), Água Quente

18h15: Abertura com DJ

19h: Elas que Toquem

19h30: Gleison Rodrigo

20h15: DJ Drigo

20h30: Samba de Gafieira, com Sidney e Raabe

20h45: Zamir

21h: Figura

21h30: DJ Drigo

Canteiro do Samba/ Maratona da Ressaca — Museu Nacional, Plano Piloto

Das 17h à 1h

Nó Cego

Maria Vai cas Outras

Bloco Eduardo e Mônica

Elas que Toquem

Samba Nosso

Domingo (1º/3)

Carnaval Delas — Praça São Sebastião, Planaltina

15h: Abertura com DJ Nilma Naiz/ Mulher 50+

17h40: Poesia e arte drag com Etcétera Vibes, Lady Raio Lazer e Raquel Ely

19h: Asé Dudu

19h40: DJ Cri$tyle

20h25: Grupo musical convidado

21h10: DJ Ana Ximenes

Carnaflash — Praça do Cidadão, Ceilândia

15h: DJ B.A

16h: DJ Duda Master

18h: Eletro Rock

18h30: Bad Boy

19h: Over Boys

19h30: Moviment XXI

20h: Ballet Dance

20h30: ComunidanÇa-DF

21h: DJ Júlio Cesar

21h40: DJ Gil Santiago.

Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Maria Eduarda Lavocat
postado em 28/02/2026 18:53
