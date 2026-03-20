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Bombeiros socorrem gestante após árvore cair em residência no Recanto das Emas

Os socorristas encaminharam a mulher para uma unidade de saúde após ela ter um quadro de crise nervosa

As equipes atuam no trabalho de corte e retirada da árvore em frente à Quadra 102 - (crédito: Divulgação/CBMDF)
As equipes atuam no trabalho de corte e retirada da árvore em frente à Quadra 102 - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Após um temporal nesta sexta-feira (20/3), uma árvore caiu sobre uma residência na Avenida Vargem da Benção, no Recanto das Emas. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) socorreu uma gestante que estava no local.

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A ocorrência aconteceu em frente à Quadra 102, onde a árvore caída sobre o imóvel assustou a mulher grávida. Apesar de não apresentar ferimentos, os socorristas encaminharam a gestante a uma unidade de saúde após ela ter um quadro de crise nervosa.

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As equipes da CBMDF iniciaram os trabalhos de corte e retirada da árvore. Até o fechamento desta matéria, os militares permanecem em atuação no local.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 20/03/2026 19:49 / atualizado em 20/03/2026 19:50
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