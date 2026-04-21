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MARATONA BRASÍLIA

Cientista brasiliense marca presença na Maratona Brasília 2026

Corredor desde a adolescência, Francisco também carregou a tocha olímpica nas Olímpiadas do Rio de Janeiro em 2016

Cientista e amante das corridas, Francisco completou a meia maratona no Maratona Brasília 2026 - (crédito: Eduarda Esposito/C.B/D.A Press)
Cientista e amante das corridas, Francisco completou a meia maratona no Maratona Brasília 2026 - (crédito: Eduarda Esposito/C.B/D.A Press)

O cientista Francisco Aragão, 65 anos, é um amante das corridas desde a adolescência. Paixão e antiga forte, nesses anos todos de esporte, Francisco chegou até a correr com a tocha olímpica em 2016 no Rio de Janeiro.

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"Sempre gostei, fiquei sedentário durante uns cinco anos, mas fui convidado a conduzir a tocha olímpica do Rio em 2016 e isso me fez voltar a correr", relembrou.

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Francisco fez a meia maratona (21km) nesta terça-feira (21/4), na Maratona Brasília 2026, e destacou que gosta de fazer provas grandes porque não tem como não treinar: é preciso preparo para encarar os trajetos.

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    Maratona Brasília 2026: chegada dos 5km feminino Minervino Júnior/C.B/D.A Press
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    Atletas de todos os níveis tomam as avenidas da capital federal durante a Maratona Brasília 2026. Marcelo Ferreira/C.B/D.A/Press
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    Teve espaço até para os pets! Corredores e seus cachorros dividiram o asfalto e a alegria de completar mais um desafio na Maratona Brasília 2026. Marcelo Ferreira/C.B/D.A/Press
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    Teve espaço até para os pets! Corredores e seus cachorros dividiram o asfalto e a alegria de completar mais um desafio na Maratona Brasília 2026. Marcelo Ferreira/C.B/D.A/Press
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    Maratona Brasília 2026 Marcelo Ferreira/C.B/D.A Press
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    Maratona Brasília 2026 Marcelo Ferreira/C.B/D.A Press
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    Maratona Brasília 2026 Marcelo Ferreira/C.B/D.A Press

"Eu me inscrevo nessas provas porque elas me obrigam a treinar. Crio um compromisso comigo mesmo e isso me obriga a ter disciplina para treinar, porque, em 21km, você não consegue improvisar", destacou.

Hoje é o quarto e último dia da Maratona Brasília, evento promovido pelo Correio Braziliense. No aniversário de 66 anos da capital e do jornal, os atletas participam de percursos de 3km, 5km, 10km, 21km e 42km. A programação também conta com aulas de dança, de acrobacias, shows e o agito do bloco Eduardo e Mônica.

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Eduarda Esposito

Repórter

Jornalista, 29 anos, formada na Universidade de Brasília (UnB), repórter da coluna Brasília-DF e das editorias de política, economia e Brasil

Por Eduarda Esposito
postado em 21/04/2026 10:20 / atualizado em 21/04/2026 10:21
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