Cientista brasiliense marca presença na Maratona Brasília 2026

O cientista Francisco Aragão, 65 anos, é um amante das corridas desde a adolescência. Paixão e antiga forte, nesses anos todos de esporte, Francisco chegou até a correr com a tocha olímpica em 2016 no Rio de Janeiro.
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"Sempre gostei, fiquei sedentário durante uns cinco anos, mas fui convidado a conduzir a tocha olímpica do Rio em 2016 e isso me fez voltar a correr", relembrou.
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Francisco fez a meia maratona (21km) nesta terça-feira (21/4), na Maratona Brasília 2026, e destacou que gosta de fazer provas grandes porque não tem como não treinar: é preciso preparo para encarar os trajetos.
"Eu me inscrevo nessas provas porque elas me obrigam a treinar. Crio um compromisso comigo mesmo e isso me obriga a ter disciplina para treinar, porque, em 21km, você não consegue improvisar", destacou.
Hoje é o quarto e último dia da Maratona Brasília, evento promovido pelo Correio Braziliense. No aniversário de 66 anos da capital e do jornal, os atletas participam de percursos de 3km, 5km, 10km, 21km e 42km. A programação também conta com aulas de dança, de acrobacias, shows e o agito do bloco Eduardo e Mônica.
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