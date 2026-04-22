Gamifica DF lança duas carretas móveis e pode levar alunos para o exterior

Celina Leão garantiu que, ao final do programa, os melhores alunos irão para feiras no exterior - (crédito: Beatriz Mascarenhas/CB/D.A.Press)

O Governo do Distrito Federal (GDF) lançou, nesta quarta-feira (22/4), duas carretas tecnológicas móveis do Projeto Gamifica que se somam aos 16 polos fixos já existentes ampliando o atendimento para até 23,5 mil jovens e adultos até novembro deste ano. O programa oferece capacitação em jogos digitais, inovação e economia criativa. O lançamento contou com a presença da governadora Celina Leão (PP) e do secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Rafael Vitorino.

Em parceria com a Receita Federal do Brasil, a iniciativa disponibilizará minicomputadores feitos com equipamentos TV Box apreendidos e doados pelo órgão. O que antes seria descartado e incinerado será destinado ao ensino, aproveitando o material de alto custo para engajar estudantes, incentivando a inserção deles no mercado da tecnologia. Em seu discurso, Celina Leão destacou que os brasileiros têm uma "criatividade que precisa ser cada dia mais valorizada", afirmou.

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Segundo a governadora, o projeto é mais do que um espaço para aqueles que gostam de jogar, é um curso profissionalizante, que pode mudar o futuro dos jovens e levá-los, inclusive, ao exterior. "Nós acreditamos que a capital tem condição de ser uma cidade tecnológica por um viés sustentável e cheio de criatividade", destacou Celina. A previsão é de que a iniciativa tenha as suas atividades encerradas até o final do ano, período em que os alunos com melhor desempenho serão levados para feiras internacionais de tecnologia.

Encabeçado pela Secti-DF, o projeto Gamifica DF propõe ampliar o acesso à formação tecnológica e aproximar jovens e adultos de oportunidades no mercado de games e na economia digital. O projeto também prevê cursos híbridos, mentorias em e-sports e empreendedorismo, oficinas práticas, torneios, aulas abertas e eventos com transmissão ao vivo, buscando estimular o interesse dos alunos por meio de recursos interativos e tecnológicos.

De acordo com Vitorino, o projeto conta com curso de desenvolvimento de jogos, design, marketing e empreendedorismo. Ao falar sobre a parceria com a Receita, ele explicou que alunos do projeto irão também aprender a recondicionar os aparelhos, "transformando-os em microcomputadores educacionais", reforçou o secretário.

Aproveitando as mentorias, palestras e oficinas, os jovens que participarem do programa ainda receberão um certificado de 200 horas com os cursos ofertados relacionados ao setor de tecnologia.