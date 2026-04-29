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ÁLBUM DE FIGURINHAS

Rede de supermercados inicia venda de álbum da Copa; veja preços

Comercialização será feita em estabelecimentos no Distrito Federal e entorno

Unidade da rede de supermercados Dia a Dia Atacadista no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), em Brasília - (crédito: Divulgação / Dia a Dia Atacadista)
Unidade da rede de supermercados Dia a Dia Atacadista no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), em Brasília - (crédito: Divulgação / Dia a Dia Atacadista)

A rede de supermercados Dia a Dia Atacadista começará, nesta quinta-feira (30/4), a comercialização do álbum de figurinhas da Copa do Mundo de 2026, que poderá ser adquirido em nove unidades no Distrito Federal e seis no estado de Goiás. 

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Nas unidades da rede, será possível adquirir o álbum brochura,  versão padrão do livro; o Box Dispenser, uma caixa especial com 700 figurinhas; e um combo composto por um pôster acompanhado por 84 figurinhas.  

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"Sabemos  que  o  brasileiro  não  apenas  assiste  à  Copa,  ele  a  vive.  O  álbum  de figurinhas  é  o  primeiro  passo  desse  ritual.  Queremos  que  o  Dia  a  Dia  seja  mais  que um  local  de  compras;  queremos  ser  o  hub  de  convivência  do  torcedor,  oferecendo  o melhor preço sempre", afirmou Branco Amaral, conselheiro do Grupo Dia a Dia, via assessoria de imprensa. 

De acordo com a rede, todas as unidades ainda funcionarão como espaços de interação. Lá, os colecionadores poderão trocar as figurinhas repetidas para que possam completar o álbum. A programação, no entanto, ainda será divulgada por meio das redes sociais do Dia a Dia Atacadista. 

Confira os valores das opções disponíveis:  

  • Álbum  Brochura:  R$  24,90
  • Pôster  +  Pacote  com  84 figurinhas: R$ 84,00
  • Box Dispenser com 700 figurinhas: R$ 700,00.

Veja as unidades da rede de supermercados que participarão do processo de venda: 

Distrito Federal: 

  • Ceilândia Centro
  • Gama
  • Jardim Botânico
  • Planaltina-DF
  • Samambaia 060
  • SIA
  • Sobradinho
  • Taguatinga
  • Vicente Pires Rua 04

Goiás

  • Águas Lindas
  • Av. Rio Verde de Goiânia
  • Caldas Novas
  • Goianésia
  • Itumbiara
  • Luziânia 

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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 29/04/2026 20:15
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