Rede de supermercados inicia venda de álbum da Copa; veja preços

Unidade da rede de supermercados Dia a Dia Atacadista no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), em Brasília - (crédito: Divulgação / Dia a Dia Atacadista)

A rede de supermercados Dia a Dia Atacadista começará, nesta quinta-feira (30/4), a comercialização do álbum de figurinhas da Copa do Mundo de 2026, que poderá ser adquirido em nove unidades no Distrito Federal e seis no estado de Goiás.

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Nas unidades da rede, será possível adquirir o álbum brochura, versão padrão do livro; o Box Dispenser, uma caixa especial com 700 figurinhas; e um combo composto por um pôster acompanhado por 84 figurinhas.

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"Sabemos que o brasileiro não apenas assiste à Copa, ele a vive. O álbum de figurinhas é o primeiro passo desse ritual. Queremos que o Dia a Dia seja mais que um local de compras; queremos ser o hub de convivência do torcedor, oferecendo o melhor preço sempre", afirmou Branco Amaral, conselheiro do Grupo Dia a Dia, via assessoria de imprensa.

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De acordo com a rede, todas as unidades ainda funcionarão como espaços de interação. Lá, os colecionadores poderão trocar as figurinhas repetidas para que possam completar o álbum. A programação, no entanto, ainda será divulgada por meio das redes sociais do Dia a Dia Atacadista.

Confira os valores das opções disponíveis:

Álbum Brochura: R$ 24,90

Pôster + Pacote com 84 figurinhas: R$ 84,00

Box Dispenser com 700 figurinhas: R$ 700,00.

Veja as unidades da rede de supermercados que participarão do processo de venda:

Distrito Federal:

Ceilândia Centro

Gama

Jardim Botânico

Planaltina-DF

Samambaia 060

SIA

Sobradinho

Taguatinga

Vicente Pires Rua 04



Goiás:

Águas Lindas

Av. Rio Verde de Goiânia

Caldas Novas

Goianésia

Itumbiara

Luziânia

