Rede de supermercados inicia venda de álbum da Copa; veja preços

A rede de supermercados Dia a Dia Atacadista começará, nesta quinta-feira (30/4), a comercialização do álbum de figurinhas da Copa do Mundo de 2026, que poderá ser adquirido em nove unidades no Distrito Federal e seis no estado de Goiás.
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Nas unidades da rede, será possível adquirir o álbum brochura, versão padrão do livro; o Box Dispenser, uma caixa especial com 700 figurinhas; e um combo composto por um pôster acompanhado por 84 figurinhas.
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"Sabemos que o brasileiro não apenas assiste à Copa, ele a vive. O álbum de figurinhas é o primeiro passo desse ritual. Queremos que o Dia a Dia seja mais que um local de compras; queremos ser o hub de convivência do torcedor, oferecendo o melhor preço sempre", afirmou Branco Amaral, conselheiro do Grupo Dia a Dia, via assessoria de imprensa.
De acordo com a rede, todas as unidades ainda funcionarão como espaços de interação. Lá, os colecionadores poderão trocar as figurinhas repetidas para que possam completar o álbum. A programação, no entanto, ainda será divulgada por meio das redes sociais do Dia a Dia Atacadista.
Confira os valores das opções disponíveis:
- Álbum Brochura: R$ 24,90
- Pôster + Pacote com 84 figurinhas: R$ 84,00
- Box Dispenser com 700 figurinhas: R$ 700,00.
Veja as unidades da rede de supermercados que participarão do processo de venda:
Distrito Federal:
- Ceilândia Centro
- Gama
- Jardim Botânico
- Planaltina-DF
- Samambaia 060
- SIA
- Sobradinho
- Taguatinga
- Vicente Pires Rua 04
Goiás:
- Águas Lindas
- Av. Rio Verde de Goiânia
- Caldas Novas
- Goianésia
- Itumbiara
- Luziânia
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