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Domingo será de sol e temperaturas amenas no DF

Com mínima de 14°C e máxima de 25°C, dia deve ser marcado por manhã fria, tempo seco e ausência de chuva

Pôr do sol está previsto para às 17h46 - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)
Pôr do sol está previsto para às 17h46 - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

O domingo no Distrito Federal, de acordo com informações do Climatempo, será de tempo estável, com predomínio de sol entre algumas nuvens e sem previsão de chuva. Nas primeiras horas do dia a temperatura estará mais baixa, mas haverá o aumento gradual do calor ao longo da tarde.

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Segundo a previsão, os termômetros devem variar entre 14°C e 25°C, exigindo agasalhos durante a manhã, principalmente para quem sair cedo de casa. Apesar do tempo firme, a umidade relativa do ar pode chegar a 95%, especialmente nas primeiras horas do dia, favorecendo sensação de frio e formação de nevoeiro em algumas áreas.

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Ao longo do dia, o sol aparece entre nuvens e mantém o clima agradável, sem expectativa de precipitações. O pôr do sol está previsto para às 17h46, encerrando um domingo de temperaturas amenas e céu parcialmente encoberto.

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Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 31/05/2026 10:48
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