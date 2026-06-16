UTI do Hospital Regional de Sobradinho é reinaugurada após reforma

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Sobradinho (HRS) foi reinaugurada nesta terça-feira (16/6) com uma estrutura completamente revitalizada e modernizada. A reforma contemplou os 10 leitos da unidade, que agora contam com monitoramento central, telemetria, isolamento e pontos de diálise em todos os espaços, que ampliam a capacidade de atendimento e segurança para pacientes e profissionais de saúde. Ao todo, foram investidos R$ 1,5 milhão.

Durante a cerimônia, a governadora Celina Leão (PP) destacou que a entrega faz parte de um amplo programa de revitalização da rede pública de saúde do DF. Segundo Celina, a reforma representa um avanço importante para a assistência hospitalar e para as condições de trabalho das equipes médicas.

“Reformas como essa aqui chegam a nos emocionar. Entregar um espaço adequado como esse, para nossa equipe de saúde, é dar uma condição de trabalho e melhorar o atendimento aos pacientes. É uma estrutura com todos os níveis de suportes”, afirmou.

A governadora ressaltou ainda o padrão tecnológico da nova unidade. “Hoje nós não perdemos para nenhuma UTI particular. É com monitoramento central, todos os leitos com contexto forte de hemodiálise. A partir de hoje a própria unidade passa a fazer esse atendimento aqui, sem necessidade de transferência para outros hospitais”, explicou.

A unidade foi equipada com um sistema de monitoramento global de leitos, permitindo que a equipe de médicos e enfermeiros vejam os sinais vitais dos pacientes em tempo real. Também foi disponibilizado um equipamento portátil de hemodiálise, o que possibilita a realização de terapias contínuas ou agudas diretamente à beira do leito. A infraestrutura foi planejada para garantir o controle de infecções, promover maior privacidade e otimizar os fluxos de atendimento.

Celina Leão também destacou que a estratégia do Governo do Distrito Federal tem sido reformar os hospitais em funcionamento por etapas, utilizando áreas de contingência para garantir a continuidade dos serviços. “Nós estamos fazendo isso em todos os hospitais. Pegamos uma área, mudamos o espaço, reformamos o outro e assim estamos fazendo a recuperação de todos os nossos espaços”, disse.

Outro objetivo da gestão é reduzir a necessidade de deslocamento de pacientes para realização de exames e procedimentos. “A gente quer parar de transportar pacientes para fazer exames. Já estamos fazendo um estudo também para ressonância. É mais caro, mas queremos isso em todos os nossos hospitais. Queremos diminuir esse transporte e toda a logística dos pacientes”, afirmou.

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secretário de Saúde do DF, Juracy Cavalcante ressaltou que a reforma faz parte de uma determinação para modernizar todos os leitos de terapia intensiva da rede pública. “A governadora nos deu a missão de reformar todos os nossos leitos de UTI. Nós sabemos que, com o envelhecimento da população, temos uma demanda cada maior desse tipo de leito”, afirmou.

Segundo o secretário, além da revitalização, a unidade recebeu melhorias na infraestrutura. “Antes, entre os nossos leitos nem todos tinham pontos de diálise. Hoje nós temos 10 pontos de diálise. Todos estão com isolamento padrão e telemetria. No posto de enfermagem conseguimos acompanhar os dados vitais do paciente, o que é fundamental para trazer mais segurança”, explicou.

Juracy também destacou o desafio de ampliar a assistência de alta complexidade diante da crescente procura por leitos intensivos. “Sabemos que essa é uma demanda alta neste período. Hoje temos os leitos do SUS e também uma parceria com a rede privada para abarcar essa necessidade”, destacou.