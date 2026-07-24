DF lidera buscas no Google por LGPD e privacidade digital

O resultado do levantamento do Google acompanha o perfil da economia do DF, fortemente ligado ao setor público e à preparação para concursos, áreas em que a legislação sobre proteção de dados passou a ter peso crescente - (crédito: Flow)

O Distrito Federal aparece como a unidade da Federação com maior interesse por assuntos ligados à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), de acordo com um levantamento inédito do Google. O resultado acompanha o perfil da economia local, fortemente ligado ao setor público e à preparação para concursos, áreas em que a legislação sobre proteção de dados passou a ter peso crescente.

Em todo o país, a procura pelo tema disparou nos últimos cinco anos. As buscas por "segurança de dados" aumentaram 180%, enquanto as pesquisas por "proteção de dados" cresceram 160%. O destaque ficou para "vazamento de dados", que registrou alta de 400% no período. Já em junho deste ano, o termo "dados pessoais" alcançou o maior volume de buscas desde 2018.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em Brasília, esse movimento acompanha a ampliação das exigências de adequação à LGPD por órgãos públicos, empresas estatais e prestadores de serviços. Na prática, cresce a procura por cursos, consultorias e profissionais especializados em governança de dados e segurança da informação.

Os dados também mostram que a discussão sobre privacidade saiu do universo da tecnologia. O aumento dos vazamentos de informações e das fraudes digitais despertou o interesse do público por formas de proteger seus dados. Para empresas de cibersegurança, compliance e treinamento corporativo que atuam no Distrito Federal, o cenário abre espaço para novos negócios e amplia a demanda por serviços especializados.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Correio Braziliense (@correio.braziliense)

Mandioca no Cerrado

A Embrapa apresenta, amanhã de manhã, um conjunto de tecnologias voltadas ao cultivo de mandioca no Cerrado. As novidades incluem novas cultivares, técnicas de irrigação e alternativas para o controle de plantas daninhas, com o objetivo de aumentar a produtividade e melhorar o desempenho das lavouras irrigadas no Distrito Federal, uma das principais áreas de abastecimento da região.

As novidades da Embrapa incluem novas cultivares, técnicas de irrigação e alternativas para o controle de plantas daninha no plantio da mandioca (foto: Ed Alves/CB/DA.Press)

As tecnologias foram desenvolvidas pela Embrapa Cerrados em parceria com a Emater-DF e serão apresentadas durante a 26ª Semana do Pimentão, promovida pela Cooperativa Agrícola da Região de Planaltina (Cootaquara) no Núcleo Rural Taquara, em Planaltina. A iniciativa busca aproximar a pesquisa do campo, oferecendo aos pequenos e médios produtores ferramentas para reduzir custos, aumentar a produção e tornar a atividade mais rentável.

Leia também: Inscrições para startups participarem do Web Summit Lisboa vão até domingo

Sindilegis no parque

O Sindilegis, o sindicato que representa os servidores da Câmara, do Senado e do TCU, realiza no próximo domingo mais uma edição da Tenda Mais Vida Ativa, no Parque da Cidade. A programação é voltada aos filiados e familiares, com atividades funcionais, massagens e pontos de hidratação para ajudar a enfrentar os efeitos da seca no Distrito Federal. A iniciativa faz parte das ações do sindicato para ampliar os serviços oferecidos aos filiados e incentivar hábitos que contribuam para a saúde e o bem-estar dos servidores.

Leia também: Exames de sangue e urina são feitos em pesquisa do IBGE

R$ 1,3 bilhão

Valor que o mercado de bioinsumos movimentou, entre janeiro e abril de 2026, no Brasil. É um crescimento de aproximadamente 5% em relação ao mesmo período de 2025. A área tratada alcançou 31,2 milhões de hectares, avanço de 15% na comparação com os 27,2 milhões de hectares contabilizados no primeiro quadrimestre do ano anterior. Os dados são do CropData, portal de dados da CropLife Brasil, e exibem o panorama que antecede a próxima safra.

Gestão da Stock Car

A Federação Internacional do Automóvel (FIA) selecionou a Stock Car para servir de modelo de gestão, segurança e operação esportiva para dirigentes de cerca de 30 países da América Latina. A comitiva vai acompanhar os bastidores da etapa deste fim de semana no Autódromo Velocittà, em Mogi Guaçu (SP).

A Stock Car brasileira é referência em organização e gestão esportiva para a FIA e profissionais do automobilismo latino-americano (foto: Magnus Torquato/Grupo Veloci)

O Grupo Veloci, promotor do campeonato, fechou 2025 com faturamento de R$ 180 milhões e projeta atingir R$ 230 milhões neste ano, impulsionado por um ecossistema com mais de 250 marcas parceiras e um salto de 82% na audiência em TV aberta. A categoria completa 47 anos em 2026. A etapa de Brasília está prevista para 27 de setembro.

