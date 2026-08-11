Ceilândia terá simulado de emergência em oleoduto nesta quarta-feira (12)

O simulado busca preparar órgãos públicos, empresa e comunidade para uma resposta mais rápida e coordenada diante de eventuais ocorrências de emergênica reais - (crédito: Divulgação)

Beatriz Ocké*

Um simulado de emergência na faixa de dutos da Transpetro será realizado nesta quarta-feira (12/8). A partir das 9h, o treinamento irá reproduzir um vazamento em um oleoduto, com a participação de equipes de resposta e da comunidade próxima à área. Segundo a Transpetro, o exercício terá duração prevista de 1h45 e fará intervenções no trânsito na BR-180, na altura do Condomínio Vista Bela, e nas avenidas Contorno e Comercial.

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O simulado visa avaliar os procedimentos de comunicação, deslocamento e percepção de risco dos moradores que vivem nas proximidades da faixa de dutos. No decorrer da atividade, a população receberá orientações para simular uma evacuação da área.

O exercício também vai testar a capacidade de resposta das equipes da Transpetro e a atuação integrada dos órgãos públicos diante de uma situação de emergência. Os objetivos envolvem verificar o acionamento das equipes, a disponibilidade de materiais e equipamentos e a eficiência dos procedimentos administrativos e operacionais previstos para esse tipo de ocorrência.

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Para um trabalho integrado, as equipes envolvidas serão capacitadas por meio do Sistema de Comando de Incidente (SCI), metodologia que organiza a atuação de diferentes instituições em uma ocorrência.

A simulação integra as ações de preparação para situações de emergência e busca fortalecer a integração entre órgãos públicos, empresa e comunidade para uma resposta mais rápida e coordenada diante de eventuais ocorrências reais. A atividade reforça os canais de comunicação da Transpetro com a população, com destaque para o telefone 168.

No fim de julho, outro simulado mobilizou ambulâncias, agentes de trânsito, equipes policiais e aeronaves para reagir a um suposto acidente aeronáutico no centro de Brasília.

*Estagiária sob a supervisão de Tharsila Prates