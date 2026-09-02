Empresários destacam importância de debate entre candidatos ao Buriti

Da esquerda para direita, Jamal Jorge Bittar, presidente da Fibra; José Aparecido Freire, presidente da Fecomércio e Vitor Corrêa, diretor do Senac-DF - (crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press )

Representantes da Fecomércio-DF, José Aparecido Freire; da Federação das Indústrias do Distrito Federal (Fibra-DF), Jamal Jorge Bittar; e do Senac-DF, Vitor Corrêa, destacaram a importância de eventos que reforçam a democracia, como o debate com candidatos ao Palácio do Buriti, promovido pelo Correio em parceria com a TV Brasília.

O primeiro debate com os principais concorrentes ao Palácio do Buriti após o início da campanha eleitoral reuniu Celina Leão (PP),José Roberto Arruda (PSD), Leandro Grass (PT), Ricardo Cappelli (PSB), Paula Belmonte (PSDB) e Kiko Caputo (Novo).

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Na avaliação de Jamal Jorge Bittar, presidente da Fibra, “o debate é para a cidade”. “Eu sempre vejo esses eventos como uma oportunidade para expor ideias”, pontuou.

Ele reforçou a ideia de apresentações de propostas focadas no bem da população. “Quando o debate acontece com fluidez e respeito, a população sai beneficiada.Se esse respeito cai, acaba virando uma briga generalizada”, frisou.

Na avaliação de José Aparecido Freire, presidente da Fecomércio, o debate é essencial para o eleitorado conseguir avaliar os projetos dos postulantes ao Buriti. “É extremamente importante que os candidatos tenham esse espaço para que a população possa escolher seu candidato e fazer o seu voto bem consciente”, ressaltou.

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Diretor regional do Senac-DF, Vitor Corrêa disse que o Distrito Federal possui grande vocação para o desenvolvimento nacional no campo da educação profissional, mas enfrenta “gargalos importantes” na formação da mão de obra e em incentivos para o desenvolvimento do setor produtivo. “Carece de desburocratização, de apoio, de financiamento”, apontou.

Ele defendeu que os candidatos tenham propostas para estimular a discussão da educação profissional em jovens “para que meninos e meninas saiam do ensino médio em condição de ocupar uma vaga no mercado de trabalho”.

“É muito cara a pauta do desenvolvimento da cidade, da educação, da formação de mão de obra. Uma das principais preocupações do empresariado hoje no Brasil, em particular em Brasília, é a necessidade de contratação de mão de obra qualificada”, mencionou.

Corrêa enfatizou que um dos principais gargalos da cidade é a inserção da juventude no mercado de trabalho, destacando a necessidade de evitar que os jovens fiquem sem estudar e sem trabalhar. Ele lembrou que o setor privado em Brasília emprega mais de 800 mil pessoas, porém sofre coma falta de mão de obra qualificad apara preencher os postos abertos.

“Se você for ver os dados de desemprego, a juventude tem o triplo da quantidade de desemprego que a população em geral. A gente precisa inserir essa juventude na oportunidade do mercado de trabalho.”

O dirigente destacou a importância do debate do Correio para que a população conheça as propostas e defina o voto em 4 de outubro.

Após o evento, Freire destacou que esperava mais propostas. “Não foi tão propositivo. Nas perguntas, eles ficaram mais se ofendendo doque apresentando propostas. Faz falta para a população não ver propostas”, avaliou.

Bittar classificou o evento como bom. “Os candidatos tiveram a oportunidade de apresentar propostas e, especialmente, de fazer um confronto democrático de ideias”, argumentou.