Chico Alencar afirma que foi censurado por post sobre Padroeira

A polêmica envolvendo o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro e a padroeira do Brasil Nossa Senhora Aparecida atingiu os trâmites da justiça. O senador acionou a Justiça Eleitoral com pedido de providência contra a circulação da informação falsa de que ele pretende tirar a padroeira do título.

Entre as ações de repúdio, Flávio acionou o TSE, entrando com notícia-crime/representação, contra diversos perfis nas redes sociais, incluindo o de Chico Alencar, deputado federal pelo Rio de Janeiro, alegando a propagação de uma “campanha estruturada de fake news”.

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Chico Alencar relatou o ocorrido em suas redes sociais, dizendo que o relator do caso, citando o ministro do STF André Mendonça, atendeu ao pedido e determinou a remoção da postagem. O deputado criticou a medida, classificando-a como censura e afirmando que seu post tratava o assunto como um rumor e questionava declarações do meio político.

Na decisão do TSE, sob relatoria de Mendonça, foi determinado que as plataformas Meta, X, Tik Tok e YouTube adotem medidas para impedir a disseminação de publicações, com uma multa de R$ 50 mil por dia em caso de descumprimento.

Além de Alencar, o deputado federal Rogério Correia, o deputado distrital Chico Vigilante e a deputada estadual de Minas Lohanna França também foram alvos da medida e tiveram posts retirados de plataformas.

Flávio Bolsonaro entrou na Justiça argumentando que essa imagem, com essa legenda, seria ilegal. Pior: o relator do processo, André Mendonça, concordou com o pedido e censurou a publicação! Isso é um escândalo! pic.twitter.com/hXDk71nsSf — Chico Alencar 5?0?5?0? (@depchicoalencar) September 26, 2026

Por conta de um post meu, verdadeiro e factual, Flávio Bolsonaro entrou com notícia-crime contra mim e pretende me levar a absurdos 16 meses de prisão. Ele alega contra mim e outras 28 pessoas “campanha estruturada” por comentar sobre um suposto plano de retirar Nossa Senhora… pic.twitter.com/7vOA0GbWdp — Chico Alencar 5?0?5?0? (@depchicoalencar) September 26, 2026