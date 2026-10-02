"É preciso votar em quem está do lado do povo", afirma Erika Kokay

Durante agenda com o candidato ao governo Leandro Grass (PT), na tarde desta sexta-feira (2/10), no Itapoã, a candidata ao Senado, a deputada Erika Kokay (PT), falou sobre a recepção do público antes das eleições que, segundo a petista, está "muito calorosa".

Sobre a estratégia para virar votos, Erika Kokay disse que vai continuar nas ruas. "Em verdade, estou nas ruas há 50 anos. Essa reta final é para consolidarmos a nossa campanha", disse.

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Erika ainda pontuou que "Brasília precisa ser respeitada". Para os eleitores, ela aconselhou que é importante "não votar em quem não tem nenhum tipo de trabalho". "É importante que o trabalho e a trajetória parlamentar possam ser verificados. Não tem sentido que Brasília vote em quem votou a favor da PEC da impunidade ou que voltou contra a igualdade salarial entre homens e mulheres", disse.

Para a candidata, a eleição será definida pela ética. "É preciso votar em quem está do lado do povo. Votar em quem não tem envolvimento com repasse de recursos sem destinação específica e nem orçamento secreto", pontuou.