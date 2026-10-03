Apoiadores de Celina Leão realizam motociata na véspera da eleição

Mesmo com o céu carregado e a ameaça constante de chuva, apoiadores e motociclistas se reuniram neste sábado (3/10) em apoio à reeleição da governadora Celina Leão (PP). A véspera das eleições de 2026 no Distrito Federal começou em clima de reta final de campanha, tomado pelas cores verde, amarela e azul.

No meio da multidão, a caracterização visual chamava a atenção: flâmulas de campanha se misturavam a bandeiras do Brasil e até a uma dos Estados Unidos, marcando o tom patriótico do ato. Dezenas de motos de variados modelos se alinhavam lado a lado enquanto o público aguardava a saída do comboio ao redor do trio elétrico, estampado com fotos de Celina e das candidatas ao Senado Federal, Michelle Bolsonaro (PL) e Bia Kicis (PL).

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Para acompanhar Celina, marcam presença as candidatas ao Senado, o candidato a vice na chapa da governadora, Gustavo Rocha (Republicanos), o senador e candidato a deputado federal Izalci Lucas (PL) e a senadora Damares Alves (Republicanos)

Nem o tempo fechado desanimou os militantes, que permaneceram engajados até o início da mobilização. A Polícia Militar acompanha o evento, tendo isolado a área em frente ao caminhão de som com fitas para organizar o perímetro, e fará a escolta do grupo ao longo do percurso sem fechar o trânsito.