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ELEIÇÕES 2026

Apoiadores de Celina Leão realizam motociata na véspera da eleição

Sob tempo fechado, multidão de verde e amarelo se reúne com trio elétrico e bandeiras do Brasil e Estados Unidos para reforçar a reta final de campanha da governadora

Apoiadores de Celina Leão realizam motociata na véspera da eleição - (crédito: Iago Mac Cord/C.B/D.A Press)
Apoiadores de Celina Leão realizam motociata na véspera da eleição - (crédito: Iago Mac Cord/C.B/D.A Press)

Mesmo com o céu carregado e a ameaça constante de chuva, apoiadores e motociclistas se reuniram neste sábado (3/10) em apoio à reeleição da governadora Celina Leão (PP). A véspera das eleições de 2026 no Distrito Federal começou em clima de reta final de campanha, tomado pelas cores verde, amarela e azul.

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No meio da multidão, a caracterização visual chamava a atenção: flâmulas de campanha se misturavam a bandeiras do Brasil e até a uma dos Estados Unidos, marcando o tom patriótico do ato. Dezenas de motos de variados modelos se alinhavam lado a lado enquanto o público aguardava a saída do comboio ao redor do trio elétrico, estampado com fotos de Celina e das candidatas ao Senado Federal, Michelle Bolsonaro (PL) e Bia Kicis (PL).

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Para acompanhar Celina, marcam presença as candidatas ao Senado, o candidato a vice na chapa da governadora, Gustavo Rocha (Republicanos), o senador e candidato a deputado federal Izalci Lucas (PL) e a senadora Damares Alves (Republicanos)

Nem o tempo fechado desanimou os militantes, que permaneceram engajados até o início da mobilização. A Polícia Militar acompanha o evento, tendo isolado a área em frente ao caminhão de som com fitas para organizar o perímetro, e fará a escolta do grupo ao longo do percurso sem fechar o trânsito.

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Iago Mac Cord

Jornalista Política e Brasil

Formado pela Universidade Ceub, estagiou por um ano no Correio e agora é um dos responsáveis por acompanhar o Judiciário e a segurança pública nacional. Com interesse em Jornalismo Humanitário, tem a ambição de cobrir crises sociais e ambientais.

Por Iago Mac Cord
postado em 03/10/2026 10:59 / atualizado em 03/10/2026 10:59
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