Clima tranquilo e filas pequenas marcam manhã de votação no Colégio Santo Elias, em Sobradinho

Com idosos, adolescentes e eleitores de todas as idades, o clima de tranquilidade marcou a movimentação de eleitores no Colégio Santo Elias, em Sobradinho, na manhã deste domingo (4/10), durante a votação. Muitas famílias chegaram ao local para participar das eleições, em um fluxo considerado organizado e ágil. Não houve registro de ocorrências policiais ou de crimes eleitorais.



A Polícia Militar informou que não registrou nenhuma ocorrência no local durante o período da manhã. Auditores fiscais que atuam na fiscalização da votação também relataram um ambiente tranquilo e organizado, com agilidade no atendimento aos eleitores.

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Entre as famílias que foram ao colégio votar estava a de Anderson Silva, de 55 anos, morador de Sobradinho, ele avalia que o clima na escola e na região administrativa como um todo está bem tranquila, “Não presenciei nenhum tipo de confusão, tá tudo muito tranquilo e espero que continue assim e que tenhamos um pleito tranquilo”.

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Sobre as expectativas do eleitor para os candidatos que está votando, ele declara que espera que o candidato de freio a condições que ele avalia como ruins “A primeira coisa que eu espero desse candidato é que ele dê um freio em tudo isso de ruim que tenha acontecido e que encerre essas prisões que ao meu ver foram indevidas. Brasília é uma cidade que sempre teve muitas manifestações nunca gerou todas essas prisões que nunca aconteceram. Então quero que soltem essas pessoas.”

Marcando a forte presença de famílias indo juntas ao local de votação, outra família foi a de Vanessa Vilela, de 33 anos, que foi acompanhada da filha e da afilhada, Vilela declara que sempre votou no colégio e nunca registrou nenhum problema, destaca também a agilidade e tranquilidade do local em dias de eleição “Desde que eu comecei a votar eu voto aqui nunca vi confusão aqui dentro muito pelo contrário acho bem organizado e rápido”.

Afilhada de Vanessa, Sabrina Vilela, de 18 anos, está indo votar pela primeira vez e apesar de nunca ter participado do pleito antes, já tem bem definido o porquê do seu voto “A ideia não é idolatrar nenhum político, eu voto pela democracia do nosso país eu sei que existe um lado correto das coisas e eu estou aqui hoje votando com a esperança de um país melhor um país, pelo menos com a nossa democracia intacta”



