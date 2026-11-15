CCBB recebe catadores para exibição de filme "A melhor mãe do mundo"

CCBB Brasília exibe 'A melhor mãe do mundo' como parte do projeto Catadores em Cena - (crédito: Aline Arruda/Divulgação)

O CCBB Brasília recebe, nesta segunda-feira (16/11), mais de 140 catadores de materiais recicláveis para a primeira sessão do projeto Catadores em Cena. No local, os convidados assistem ao filme A melhor mãe do mundo, dirigido por Anna Muylaert, que retrata a trajetória de uma catadora que foge de situação de violência doméstica.

A melhor mãe do mundo acompanha Gal (Shirley Cruz), uma catadora de materiais recicláveis que leva os dois filhos numa carroça pelas ruas de São Paulo após fugir de uma situação de violência doméstica. Com elenco que inclui Seu Jorge, Rihanna Barbosa e Benin Ayo, o drama aborda maternidade, resiliência e superação.

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Shirley Cruz, atriz protagonista do longa, também estará presente na exibição. Além da mostra, o encontro também inclui uma oficina de educação financeira para os convidados e apresentação dos resultados do programa BB Lixo Zero, desenvolvido em parceria com a Associação Nacional dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis (Ancat).

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Implementado em 2025, a iniciativa abrange 1,8 mil dependências do Banco do Brasil (BB) em 25 estados. Desde a criação, encaminhou 271 toneladas de resíduos à reciclagem e beneficiou 752 catadores e 125 cooperativas. Até julho de 2027, a meta é alcançar a cobertura de 3 mil áreas do BB.