Em 22 de julho de 1988, Francisco Ansiliero inaugurou o restaurante Dom Francisco na capital. Após mais de quase quatro décadas de história, o restaurante já é um clássico na cidade, e o chef e fundador foi condecorado com o Prêmio JK pelo trabalho gastronômico em Brasília.
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Francisco ressalta que a premiação é uma confirmação de que seu trabalho está sendo visto. “O pessoal me observou, me encontrou, e está olhando com muito respeito o trabalho que eu faço no restaurante”, destaca o chef.
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Para ele, o reconhecimento reforça que o público da capital busca qualidade e a encontra no salão do Dom Francisco. Em agradecimento ao Correio Braziliense, Francisco ressalta que tem uma vontade ainda maior de retribuir tudo que foi feito pelo jornal em sua trajetória.
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