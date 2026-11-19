O Minas Brasília foi uma das equipes premiadas na categoria Esporte do Prêmio JK, realizado nesta quarta-feira (18/9) na Sala Martins Pena do Teatro Nacional Claudio Santoro. Nayara e Nayeri Albuquerque, irmãs e fundadoras do clube, l destacaram o ano de sucesso da equipe, que conquistou o acessou à primeira divisão do Campeonato Brasileiro de futebol feminino após cinco anos de ausência, e a importância da premiação.

Para Nayeri, este reconhecimento consagra os 14 anos de história do Minas Brasília, atual campeão brasiliense nas categorias profissional, sub-17 e sub-15. A equipe, criada em 2012, foi a maneira encontrada pela dupla para contribuir mais diretamente com o desenvolvimento do futebol feminino no Distrito Federal.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Ex-atletas, as irmãs cresceram jogando futebol em Brazlândia e foram campeãs do Campeonato Candango de 2008 pelo Cresspom. “As Minas mostram que um projeto de duas mulheres que têm resiliência e coragem conseguiu colocar a equipe e Brasilía no mapa do futebol brasileiro”, afirma.

Com a volta à Série A1 do Brasileirão, o Minas Brasília será o único representante do Centro Oeste na competição, que acontece no mesmo ano em que o Brasil recebe, pela primeira vez, uma edição da Copa do Mundo feminina. “É de suma importância essa representatividade. Que nós possamos cada vez mais crescer dentro da modalidade e ser no espelho um projeto espelho para Brasília”, diz Nayara. “Foi um acesso em um momento muito especial. Estamos muito felizes e ansiosos para fazer melhor na parte de comissão e estrutura e para começar.”

Em 2026, o Correio Braziliense realiza a segunda edição do Prêmio JK, dedicado ao reconhecimento de personalidades que contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento, crescimento e construção de Brasília. A premiação destaca líderes e iniciativas que impulsionam a inovação, promovem impactos sociais relevantes na cidade.

*Estagiária sob supervisão de XXXXXX