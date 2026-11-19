CEO da Biostation, Leonardo Araújo recebe o Prêmio JK na categoria Inovação e destaca o potencial da biometria para tornar serviços públicos mais seguros e eficientes

Nascido e criado em Brasília, o empresário Leonardo Araújo, CEO da Biostation, celebrou o reconhecimento recebido na segunda edição do Prêmio JK Correio Braziliense, realizada nesta quarta-feira (18/11), no Teatro Nacional.

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Agraciado na categoria Inovação, ele destacou a importância de iniciativas que valorizam empresas e projetos desenvolvidos na própria capital federal.

Araújo contou que conheceu o prêmio na primeira edição, em 2025, quando teve contato com iniciativas brasilienses de diferentes setores. Para ele, a premiação representa uma oportunidade de aproximar pessoas e empresas que trabalham para construir o futuro da cidade.

Emocionado, ele comentou o sentimento de estar em um prêmio tão importante para reconhecer as histórias de Brasília. “É bem gratificante a gente conseguir construir a cidade junto com outras mentes inovadoras”, afirmou.

À frente da Biostation, Leonardo trabalha com tecnologias de identificação biométrica, entre elas o reconhecimento pela palma da mão. O sistema utiliza sensores de luz infravermelha para identificar uma pessoa com precisão e pode ser aplicado em diferentes serviços públicos.

Segundo o empresário, a tecnologia tem potencial para contribuir com a segurança e a eficiência do atendimento à população. Entre as possibilidades, estão o combate a fraudes na concessão de gratuidades no transporte público e a agilização do atendimento em unidades de saúde, permitindo que pacientes sejam identificados antes mesmo de passar pela recepção. “Isso ajuda a construir uma cidade do amanhã”, destacou.

Além de reconhecer o trabalho desenvolvido pela empresa, Araújo avaliou a noite como uma oportunidade de compartilhar experiências e conhecer novas iniciativas. Para ele, receber uma homenagem de uma premiação voltada à valorização de Brasília torna a conquista ainda mais especial.

A premiação

Em 2025, o Correio Braziliense realizou a primeira edição doPrêmio JK – Correio Braziliense 2025, uma homenagem dedicada a reconhecer personalidades que contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento, crescimento e construção de Brasília.

Inspirado no legado visionário de Juscelino Kubitschek, o prêmio destaca líderes e iniciativas que impulsionam a inovação, promovem impactos sociais relevantes e fortalecem o papel da capital como centro estratégico do país.