Paulo Mauricio Siqueira, presidente da OAB-DF, entrega prêmio para Maria do Carmo Cardoso, presidente do TRF-1 - (crédito: Marcelo Ferreira)

A desembargadora e presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), Maria do Carmo Cardoso, foi vencedora na categoria Direito e Justiça do Prêmio JK, promovido pelo Correio Braziliense, nesta quarta-feira (18/11). A desembargadora disse que recebeu com honra o prêmio. A magistrada destacou a importância do reconhecimento e elogiou o papel da imprensa na sociedade, ressaltando sua confiança no jornalismo comprometido com a verdade.

“Quando recebi o convite, fiquei muito honrada, porque ainda confio em uma imprensa honesta, real, que diz a verdade. O Correio Braziliense é uma herança maravilhosa dos Diários Associados e realmente é um jornal que transcende vários outros”, declarou.

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Maria do Carmo também ressaltou a importância da tradição do jornal impresso, mesmo diante do crescimento das plataformas digitais. Para ela, a experiência de folhear e ler um jornal físico continua sendo especial.

A desembargadora também falou sobre sua relação com Brasília. Ela chegou à capital em 1978, após iniciar sua trajetória acadêmica no Rio de Janeiro, e afirmou que construiu sua vida pessoal e profissional na cidade.

“Minha vida é Brasília. Cheguei aqui em 1978, então já sou brasiliense. Minha filha mais velha nasceu aqui, meus netos todos nasceram aqui. Terminei a faculdade no Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio, voltei para cá em 1985 e nunca mais saí”, contou.

Ao comentar a premiação, Maria do Carmo destacou que o Prêmio JK representa Brasília e defendeu a continuidade da iniciativa, com o reconhecimento anual de pessoas que contribuem para a sociedade.

“É um prêmio maravilhoso. Eu acho que deve permanecer essa premiação anualmente, buscando realmente as pessoas que mereçam. Eu me senti honrada e merecedora desse prêmio”, afirmou.

A premiação

Em 2025, o Correio Braziliense realizou a primeira edição doPrêmio JK – Correio Braziliense 2025, uma homenagem dedicada a reconhecer personalidades que contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento, crescimento e construção de Brasília.

Inspirado no legado visionário de Juscelino Kubitschek, o prêmio destaca líderes e iniciativas que impulsionam a inovação, promovem impactos sociais relevantes e fortalecem o papel da capital como centro estratégico do país.