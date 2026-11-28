Rafael Bueno, secretário de Agricultura do Distrito Federal, foi o entrevistado do CB.Agro — parceria do Correio Braziliense com a TV Brasília —, da última sexta-feira (27/11). Em conversa com os jornalistas Adriana Bernardes e Ronayre Nunes, ele explicou as iniciativas para fortalecer o setor agropecuário no DF, como o programa Boas Práticas Agropecuárias, os incentivos à produção de pescado, o projeto de recuperação ambiental Reflorestar e a construção de novos espaços para comercialização da produção rural. A seguir, os principais trechos da entrevista:

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Em que consiste o programa Boas Práticas Agropecuárias?

Quando falamos de alimentos saudáveis e seguros para o consumidor, temos que pensar não apenas no tratamento de uma doença, quando aplicamos um fungicida ou um inseticida, mas em tudo o que acontece na propriedade rural. Podemos citar toda a parte de manejo da água. No DF, temos volumes pequenos de água e leitos de rios pequenos, então precisamos utilizar esse recurso com muita prudência e diligência. Além disso, a população do DF continua crescendo. Precisamos fazer um uso racional da água, tanto em quantidade quanto em qualidade. Também precisamos fazer um uso racional do solo. Afinal, se não tivermos um manejo adequado, ele poderá se tornar improdutivo ou apresentar baixa produtividade. Estamos olhando para diversos aspectos: sustentabilidade ambiental, social e econômica da atividade. Lá na frente, o consumidor terá um alimento cada vez mais seguro, ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente sustentável. É isso que estamos buscando. Queremos levar o produtor a uma consciência que vai muito além da simples exploração agropecuária e da comercialização, mostrando que todo o macroambiente no qual ele está inserido precisa ser justo e adequado tanto para ele quanto para a sociedade.

Como funciona na prática?

Temos que demonstrar ao consumidor que essas normas, esse compliance e essa governança foram aplicados dentro da propriedade. Então, criamos um selo: o Selo Boas Práticas Agropecuárias. Atualmente, já temos 250 propriedades em processo de auditoria para verificar o cumprimento desses requisitos e da legislação. Ao final, os produtores que atingirem, no mínimo, 70% dos requisitos obterão o selo. Já aqueles que alcançarem pelo menos 80% terão o selo válido por dois anos, em vez de apenas um, como ocorre com os que atingirem o percentual mínimo de 70%. O produtor poderá estampar o selo, que terá uma numeração individual para cada propriedade. Dessa forma, o consumidor final poderá fazer a auditoria por meio de um QR Code, identificar a propriedade e conhecer o processo de boas práticas agropecuárias. Mas não é só isso. Temos oferecido incentivos para que o produtor que aderir ao programa e atingir os parâmetros mínimos tenha prioridade, por exemplo, nas linhas de financiamento operacionalizadas pelo GDF, por meio do Fundo de Desenvolvimento Rural.

Será obrigatório?

É facultativo. Queremos estimular que os produtores se adequem, mas voluntariamente, sem criar nenhum tipo de taxa ou obrigatoriedade e sem onerar ainda mais o produtor, que já vem enfrentando momentos muito difíceis no nosso agro. O que queremos, hoje, é mostrar ao produtor que se voluntaria para cumprir essas normas que ele terá um diferencial para apresentar ao consumidor. Não há taxa nem custo de nenhuma maneira para que o produtor possa aderir. Se houver recomendações da equipe da Emater, que fará o acompanhamento da propriedade, para que ele se adeque aos parâmetros exigidos, poderá surgir alguma necessidade de investimento.

Sobre o programa Alevinar e o melhoramento genético das tilápias. Como está o setor de peixes no DF?

O DF é o terceiro maior consumidor de pescado do Brasil. Temos aqui um mercado fantástico, muito sedento, principalmente por camarões, mas também por tilápia, que é o carro-chefe e o peixe mais comercializado no DF. Também há demanda por outros peixes de escama, como o tambaqui, e por peixes de couro, como o surubim. O DF tem um número razoável de produtores. Estamos falando de pouco mais de 800 produtores registrados na Secretaria de Agricultura. Quando consideramos aqueles que estão efetivamente ativos na atividade comercial, esse número diminui, porque grande parte dos piscicultores utiliza a atividade para subsistência. Temos 12 frigoríficos de pescado no DF, todos registrados. Três deles têm registro no Serviço de Inspeção Federal (SIF), o que os habilita a comercializar para qualquer lugar do Brasil e até a exportar. Mas, quando comparamos nossa produção com o consumo, ainda estamos trabalhando com um índice de aproximadamente 10%. Temos desenvolvido iniciativas para incentivar a produção e organizar a cadeia.

Como funciona o programa Reflorestar?

Precisamos trabalhar algo extremamente importante e intrinsecamente ligado à produção de água: o meio ambiente, principalmente por meio da recomposição florestal. Temos dados obtidos em trabalhos do Reflorestar que apontam um aumento de até 30% no volume de água em locais com nascentes, a partir do reflorestamento dessas áreas. O Amigos do Reflorestar é uma iniciativa do GDF em parceria com a iniciativa privada. Hoje, o programa funciona da seguinte forma: o governo produz as mudas, a Emater elabora o projeto de recuperação ambiental para o produtor, a Secretaria de Agricultura doa as mudas e o produtor fica responsável pelo plantio. Temos matrizes de diversas espécies referenciadas aqui no DF, como aroeira, pequi e jatobá. Coletamos essas sementes, armazenamos em nosso banco de sementes e produzimos as mudas na Granja do Ipê.

Assista à entrevista completa:



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