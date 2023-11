Influencer choca convidados de seu casamento com iPhone no convite

O influenciador digital Hytalo Santos está prestes a subir ao altar com o noivo, o influencer Euro, no próximo dia 30. Contudo, o enlace chamou a atenção de diversos internautas antes mesmo de acontecer. Ocorre que um dos convidados do casal compartilhou o convite para o evento e surpreendeu ao revelar que, pasmem, junto ao convite veio um Iphone 15 Pro Max, a versão mais cara da nova geração do smartphone, que custa cerca de R$ 10 mil.

"Olha o convite do casamento. Já chegou aqui", mostrou o rapaz, enquanto filmava uma cuscuzeira com a foto dos noivos e um envelope com o convite. E a surpresa veio quando o convidado abriu a tampa da cuscuzeira. "Olha o que tem dentro do convite. Do nada você abre o convite e simplesmente tem um Iphone 15 Pro Max lacrado, novinho", contou, enquanto mostrava a caixa do smartphone.

O convite também continha as normas do dress code do evento: a regra a ser seguida é ir ao casamento usando trajes na cor verde. Mas não pode ser qualquer tom de verde. Os noivos enviaram junto ao convite uma paleta de cores em tons de verde que são permitidos para a ocasião.

Nas redes sociais, internautas ficaram perplexos com a ostentação dos noivos, que já começa no convite. "E quem são esses dois? Mais dois milionários lacradores que não fazem nada e se enchem de dinheiro? Ah, Brasil", criticou uma seguidora.

"Eu já tinha achado massa a cuscuzeira. Mas ia amar o iphone", opinou outro. "Aceito esse convite também. Se sentir no coração, estou à disposição", avisou mais um. "Imagina o presente que ele deve pedir", questionou um terceiro internauta.

Hytalo Santos ganhou fama nas redes sociais através de vídeos dançando ao lado de sua turma, que é composta por diversos adolescentes. O conteúdo dele também envolve pitadas de humor e muita ostentação.

????FAMOSOS: Convite de casamento de Hytalo Santos e Euro vem com um iPhone 15 Pro Max de presente. O aparelho custa cerca de R$ 10 mil. pic.twitter.com/UHJ5ZEEJ2T — CHOQUEI (@choquei) November 23, 2023