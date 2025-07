SBT aposta em Maria do Bairro para salvar programação

O SBT decidiu apostar novamente em um clássico para tentar recuperar a audiência nas tardes da emissora. Às pressas, a direção escalou a novela mexicana “Maria do Bairro", protagonizada por Thalia, para ocupar a faixa das 13h45, no lugar da produção infanto-juvenil “A Caverna Encantada", que será empurrada para as 17h30. A troca imediata pegou o público de surpresa e virou piada nas redes sociais.

A mudança na grade foi anunciada nesta quinta-feira (18/7) e rapidamente viralizou. Muitos telespectadores brincaram com a instabilidade da programação, que tem mudado constantemente nas últimas semanas. A volta da personagem icônica Maria do Bairro animou fãs nostálgicos, mas também gerou críticas de quem esperava uma novela diferente, como “Rubi” ou "A Usurpadora".

De acordo com o site Notícias da TV, a decisão foi uma tentativa do canal de enfrentar o “Balanço Geral", da Record, que vem liderando a audiência no horário. No entanto, a estratégia causou ruído interno e levou parte do público a questionar a direção da emissora. Alguns internautas ironizaram dizendo que “o SBT está jogando programação no dado”.

A novela “Maria do Bairro” é uma das tramas mais famosas da carreira de Thalia e já foi exibida diversas vezes no Brasil. O enredo gira em torno de uma jovem humilde que se apaixona por um milionário e precisa enfrentar o preconceito para viver esse amor. Mesmo sendo uma repetição, a obra ainda tem apelo entre os fãs de tramas latinas e é considerada uma das mais queridas do catálogo mexicano.

Nas redes sociais, os comentários variam entre críticas e comemoração. “Silvio Santos deve estar se revirando com tamanha bagunça”, escreveu um internauta. “Se eu gostei? Eu tô muito, mais muito feliz que minha novela favorita vai voltar pro SBT!”, celebrou outro.