Pane em avião com cantora famosa obriga piloto a fazer pouso de emergência - (crédito: Reprodução/Instagram)

A viagem de Mariana Fagundes ao Rio de Janeiro terminou em um pouso de emergência durante a madrugada desta quinta-feira (3).

A cantora sertaneja, que está grávida de 11 semanas, estava a bordo de uma aeronave com sua equipe quando uma falha mecânica interrompeu o trajeto.

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O problema ocorreu depois de a artista cumprir um compromisso profissional em Canaã dos Carajás, no Pará. Mariana havia realizado um show no município durante a madrugada e, logo após a apresentação, embarcou com o grupo para seguir viagem rumo ao Sudeste.

Já durante o voo, uma falha em um dos componentes do sistema elétrico da aeronave obrigou a tripulação a mudar os planos. Um dos geradores deixou de funcionar, e o avião precisou ser direcionado ao Aeroporto Internacional de Goiânia (GO), onde realizou um pouso de emergência.

Mariana contou aos seguidores como tudo aconteceu e afirmou que, apesar do susto, ninguém se feriu. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ela relatou:

"Fizemos um showzão em Canaã dos Carajás, no Pará, nessa madrugada. Acabamos o show, entramos no avião rumo ao Rio de Janeiro. Você acredita que tivemos um probleminha no avião? Um probleminha sério. Parou um gerador, aí nós fizemos um pouso de emergência aqui em Goiânia, mas tudo certo, graças a Deus", contou.

O pouso aconteceu sem complicações e não houve registro de feridos. Após chegar a Goiânia, a equipe providenciou outra aeronave para que a cantora pudesse retomar a viagem e cumprir os compromissos previstos no Rio de Janeiro.

A agenda da sertaneja seguia intensa nesta quinta-feira. Além de apresentações, Mariana tinha dois programas para gravar no Rio.

"Agora já trocamos aqui de aeronave. Vamos com Deus pro Rio de Janeiro. Hoje a gente grava dois programas, lá em seguida temos show também, então vem acompanhar a gente", afirmou.