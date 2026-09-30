Serginho teria sido expulso de reality após assediar sexualmente Luiza Ambiel

Serginho teria sido expulso de reality após assediar Luiza Ambiel - (crédito: Reprodução/Record)

Uma nova acusação envolvendo Sérgio Hondjakoff trouxe à tona um episódio relatado anteriormente por Luiza Ambiel.

A modelo afirmou que teria sido vítima de assédio do ator durante as gravações de “Made In Japão”, reality apresentado por Sabrina Sato na Record em 2020.

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O relato foi feito depois de Sérgio, conhecido pelo personagem Cabeção de “Malhação”, ser acusado de importunação sexual por Ana Bruna dentro de “A Fazenda”.

A influenciadora afirmou que o ator teria encostado as partes íntimas nela durante o confinamento. Hondjakoff negou a acusação.

Em entrevista à colunista Fábia Oliveira, Luiza contou que o episódio que vivenciou ocorreu enquanto os participantes de “Made In Japão” aguardavam o início de uma prova.

Todos estavam usando macacões e microfones, e a modelo ocupava a última posição entre as mulheres da fila.

Segundo o relato, Sérgio estava atrás dela e teria pressionado as partes íntimas contra seu corpo. A reação, de acordo com Luiza, foi imediata. “Eu dei um grito”, afirmou.

A modelo disse que partiu para cima do ator depois do episódio e precisou ser segurada pelas demais participantes. “Já comecei a xingar ele e tal, fui pra cima dele, as meninas me seguraram.”

Embora o espaço onde a situação teria ocorrido não tivesse câmeras, Luiza afirmou que os microfones captaram sua reação.

O áudio teria chegado à direção do programa, que posteriormente a chamou para conversar sobre o episódio.

Ainda segundo a modelo, a equipe informou que Sérgio seria retirado da competição, mas que a saída seria apresentada publicamente como consequência de um problema nas costas.

“Ele foi tirado do programa, como se ele tivesse saído com dor nas costas. Não foi, foi por causa disso”, afirmou Luiza Ambiel.

Na ocasião, a saída do ator foi oficialmente atribuída a uma recomendação de seu ortopedista para evitar problemas na coluna.

Luiza afirmou que optou por não procurar a polícia porque a esposa de Sérgio estava grávida. Para ela, a decisão da produção de afastá-lo foi suficiente naquele momento.

“Como a produção tirou ele do programa por causa desse episódio, eu me senti na época respeitada”, declarou.

Entenda

O nome de Hondjakoff voltou ao centro da discussão na noite desta segunda-feira (28), quando Ana Bruna fez a acusação dentro de “A Fazenda”. Segundo a peoa, o ator teria encostado as partes íntimas nela durante o reality.

Sérgio se defendeu e negou que o episódio tivesse acontecido. A produção de “A Fazenda” analisou as imagens do momento e decidiu advertir o participante. Na avaliação comunicada ao ator, ele teria “quase ultrapassado o limite”.