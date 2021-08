Cirurgia peniana, filhos e fetiches: confira o que bombou na semana dos famosos

VO Victória Olímpio

(crédito: Instagram/Reprodução)

Agosto mal começou, mas a primeira semana do mês já foi repleta de novidades e fofoquinhas das celebridades. Uma boa distração nunca é demais, e o Destaque Pop vai te ajudar nisso, principalmente para te deixar inteirado de tudo o que rolou nesses últimos dias. Confere aqui:

Preferências

Cleo Pires continua mostrando que não tem problemas em falar naturalmente sobre assuntos mais íntimos e tratados como tabu. Nesta quinta-feira (5/8), a atriz decidiu interagir com os seguidores no Instagram e foi questionada se gostava de homens de calcinha. Com a maior naturalidade, a artista balançou a cabeça afirmando que sim. Bom, gosto é gosto não é?

Cleo surpreendeu a responder uma pergunta íntima e inusitada no Instagram (foto: Instagram/Reprodução)

Força guerreiro

O cantor Adam Levine, do Maroon 5, mostrou que tem força e decidiu aumentar a 'coleção' de tatuagens. O novo desenho foi gravado na perna direita e levou 13 horas para ficar pronto. O desenho escolhido é gigante e tem inspirações japonesas. Haja força em?

Música

Mais uma conquista para a cantora Anitta. Ela entrou para a Academia Latina da Gravação, o Grammy Latino. Como membro, a artista também irá votar para definir os indicados e vencedores da próxima edição da premiação. Que honra em?

Pela sua parte nós Latin GRAMMYs, @Anitta pode não só celebrar sua herencia Brasileira, mas também explorar a música em espanhol. Aprende mais sobre todas as culturas e gêneros musicais representados nos #LatinGRAMMY aqui https://t.co/eY6TSc9NzI pic.twitter.com/JdrPAnktxK — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) August 3, 2021

Romance na Vila Olímpica

Que as paqueras nos jogos Olímpicos de Tóquio estão acontecendo não é novidade para ninguém, mas Bruninho, jogador de vôlei da seleção masculina, revelou que na prática não está sendo tão fácil assim. Em razão da pandemia da covid-19, a troca de olhares não está sendo tão fácil: "Este ano ainda tem o problema da máscara e fica até mais difícil".

Filhos? Mas já?

Parece que os internautas estão apressados para que o recém casal Sasha Meneghel e João Figueiredo tenham filhos logo. Nas redes sociais, um seguidor questionou se os dois já estavam 'fazendo babys'. Surpresa, ela respondeu: "Ainda não galera. Queremos filhos sim! Mas tudo tem seu tempo certo". Vamos com calma não é mesmo?

Blitz diferente

Tiago Piquilo, da dupla com Hugo, revelou uma situação inusitada que passou por conta da faloplastia, cirurgia íntima que realizou recentemente cujo objetivo é aumentar o comprimento do pênis. Recém-operado, o sertanejo afirmou que avisou um policial ao ser parado em uma blitz, para ter cuidado na hora da revista. Eita que situação em?

Virou moda?

Parece que está virando moda entre os famosos internacionais não darem tanta importância ao hábitos higiênicos. O ator Jake Gyllenhaal, a atriz Kristen Bell e o marido, Dax Shepard, e o casal de atores, Ashton Kutcher e Mila Kunis, chamaram atenção nesta semana ao revelarem que o banho não costuma estar entre os pontos mais importantes do dia a dia. E o cheiro?

Recorde mundial

A queridinha Juliette Freire entrou para o Guinness World Records, o livro dos recordes, com a postagem do Instagram que teve um milhão de curtidas em menor tempo. O feito aconteceu em 4 de maio, quando a paraibana foi anunciada a vencedora do programa Big Brother Brasil 2021. O reality acaba, mas a fama, não!

Girl Power

A cantora Rihanna conquistou o posto de cantora mais rica do mundo, com fortuna estimada em US$ 1,7 bilhão (cerca de R$ 8,8 bilhões), de acordo com a revista Forbes. Mas, apesar da carreira musical de sucesso, boa parte do valor (cerca de US$ 1,4 bilhão ou R$ 7,2 bilhões), vem da empresa Fenty Beauty. É ou não é uma inspiração?

Sensata

Jennifer Aniston revelou que cortou relações com pessoas que se recusaram a tomar vacina contra covid-19 ou que evitam falar se foram ou não imunizadas. A artista afirmou 'não ter tempo' para pessoas antivacina e que não costumam ouvir a ciência. Errada não está, não é mesmo?