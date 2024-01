Yasmin Brunet mostra reação da mãe, Luiza, ao contar que vai ao BBB 24

Neste sábado (6), o perfil de Yasmin Brunet compartilhou um momento divertido em que revelou à sua mãe, Luiza Brunet, que estará no Big Brother Brasil 24. Com mais de quatro milhões de seguidores no Instagram, Yasmin anunciou a novidade antes de ligar para sua mãe. O vídeo mostra o instante em que a modelo, de 35 anos, comunica à mãe, atriz, modelo e ativista, de 61 anos, sobre sua participação no reality show.

Ao revelar a notícia, Luiza inicialmente pensa ser uma brincadeira, mas Yasmin insiste que é sério. Em meio às risadas, a filha busca conselhos da mãe sobre o que fazer e não fazer no programa. Luiza, elogiando a filha, destaca sua inteligência e incentiva-a a aproveitar todas as oportunidades do reality.

A conversa descontraída inclui conselhos bem-humorados, como a sugestão de Luiza para que Yasmin faça topless, ressaltando a beleza do corpo da filha.



O diálogo entre as duas revela a relação leve e afetuosa entre mãe e filha, gerando entusiasmo e apoio dos seguidores de Yasmin nas redes sociais. O vídeo reflete a cumplicidade e alegria compartilhadas entre as duas durante esse momento especial na vida da modelo e empresária.

Topless da sereia? Se Yasmin Brunet seguir as dicas da mãezona, Luiza Brunet, para o #BBB24, a gata sai de lá milionária! Neste sábado (6), o perfil da modelo mostrou o momento em que ela avisou a mãe de que iria para a casa mais vigiada do Brasil, e ainda pediu dicas valiosas… pic.twitter.com/2ngbY8Kkzr — Hugo Gloss (@HugoGloss) January 6, 2024

