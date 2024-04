O paredão duplo apareceu pela primeira vez na 24ª edição do Big Brother Brasil e, de acordo com enquetes, não promete um grande embate entre os emparedados. Davi e MC Bin Laden se enfrentam neste 17º paredão e um deles deixará a casa mais vigiada do Brasil na quinta-feira (3/4).

A berlinda foi formada na noite de terça-feira (2/4) após a a eliminação de Pitel e da prova do líder que coroou Lucas Buda como novo comandante da casa. Davi foi indicado pelo líder enquanto MC Bin Laden foi o mais votado.

Como está na berlinda com Davi, considerado o favorito do público, é provável que MC Bin Laden deixe o reality com uma grande rejeição e as enquetes indicam que o cenário de altas porcentagens de eliminação se repita.

O que dizem as enquetes

Na enquete realizada pelo portal UOL, que contava com mais de 683 mil de votos até às 15h desta quarta (3), MC Bin Laden estava sendo eliminado com 75,06% dos votos enquanto Davi contava com 24,94%.

Outra enquete comentada nas redes sociais é o do Votalhada, que faz média de várias enquetes feitas em diversos perfis, e foi a que chegou mais próxima às taxas de eliminações reais do programa, em alguns paredões.

Na parcial divulgada às 15h desta quarta (3), MC Bin Laden também estava sendo eliminado mas com 79,56% e Davi aparecia com 20,44%.

Ambas as enquetes alertam que as pesquisas não possuem caráter científica ou qualquer influência sobre o resultado do programa.