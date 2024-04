Buda e ex-esposa, Camila Moura, vão se reconciliar, crava taróloga

Uma das grandes polêmicas sobre o Big Brother Brasil 2024 é a separação de Lucas Buda e a esposa, Camila Moura. O divórcio ocorreu no começo do mês, enquanto o brother ainda estava no reality, por conta das interações dele com Pitel. A separação unilateral foi aprovada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ao sair da casa, Buda foi surpreendido com a decisão de Camila.

No entanto, de acordo com a taróloga Isabel Fogaça, o casal vai se reconciliar em breve, mas deverão esconder por um tempo. "A tiragem de tarot não mente. Ela ainda ama muito ele, e vice-versa. Buda e a ex-mulher, Camila, vão se reconciliar e voltarão a ter um relacionamento. Isso será escondido da mídia num primeiro momento - principalmente por conta das publicidades da esposa - mas o casal será flagrado juntos em clima de harmonia", relata.

Isabel explica que, segundo as cartas, a reconciliação será em segredo, pois Camila terá insegurança em assumir o retorno do casamento devido ao julgamento do público. Ela acrescenta que a mulher está muito machucada por conta de tudo o que ocorreu.



"Segundo o 4 de copas, 5 de ouros e a carta da Rainha de paus, o julgamento público a incomoda bastante", explica.

Apesar das brigas envolvendo advogados, uma das cartas (6 de ouros), diz que Buda insistirá em voltar com a ex-esposa. "Mandará mensagens, ligações, além de tentar visitar Camila. Já dizia o ditado 'água mole em pedra dura...' dentro de 4 a 5 meses, os dois tendem a serem vistos juntos novamente", finaliza.

Na última semana, Buda se pronunciou, pela primeira vez, após ser eliminado do BBB 24. Através de um vídeo publicado nas redes sociais, o ex-brother se desculpou pelos erros cometidos dentro do reality e falou sobre a situação com Camila Moura.

"Quero pedir desculpas às pessoas que eu ofendi com as minhas atitudes lá dentro, erros acontecem", disse.