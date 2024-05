Star+ divulga trailer e pôster de minissérie sobre basquete

A produção chega no streaming no dia 4 de junho - (crédito: Divulgação/ Star+)

O Star+ divulgou, nesta quarta-feira (22/5), o trailer e o pôster da minissérie Clipped: escândalos no Los Angeles Clippers. Os dois primeiros episódios da produção estreiam no streaming no dia 4 de junho. Após essa data, um novo episódio estará disponível toda terça-feira.

Composta por seis episódios, Clipped: escândalos no Los Angeles Clippers retrata os bastidores dos comentários racistas de um famoso proprietário de um time da NBA, registrados em um áudio que foi ouvido pelo mundo inteiro. Baseada no podcast The Sterling Affairs, da “ESPN 30 por 30”, a minissérie narra o embate entre uma organização de basquete problemática e um casamento e o grande impacto que o áudio tem no time mais amaldiçoado da liga. É uma história de conscientização racial contada por meio de memes em que os personagens descobrem o verdadeiro poder da internet.

O elenco é formado por Laurence Fishburne, Ed O’Neill, Jackie Weaver, Kelly AuCoin, Alphonse Nicholson, Rich Sommers, Corbin Bernsen, Clifton Davis e Harriet Sansom Harris. A criadora da minissérie é Gina Welch, que também atua como produtora executiva ao lado dos vencedores do Emmy Nina Jacobson e Brad Simpson.