Com direção musical e arranjos de Roberto Carvalho, marido da cantora, o álbum A marca da Zorra, de Rita Lee, ganha edição de luxo em vinil. O projeto em novo formato gráfico reúne todas as músicas do álbum em LP pela primeira vez e é lançado pela Universal Music.

O álbum ao vivo foi gravado em 1995, ambientado em um castelo vampiresco, para celebrar o rock da eterna Rita Lee. O projeto gráfico do disco traduz o clima sombrio do show, com cenário e figurinos assinados por Chico Spinosa. O design de Guilherme Francini entrega fotos até então inéditas de Mila Maluhy.

O vinil é duplo, um na cor cinza e outro em rosa choque, ambos marmorizados. A edição de luxo também acompanha uma capa gatefold, envelopes para os discos e encarte. A performance de Rita foi musicalmente composta por Roberto na guitarra e vocais, Lee Marcucci no baixo, Paulo Zinner na bateria, Ronaldo Paschoa na guitarra e Fábio Recco nos teclados.