Escola de Choro oferece bolsas a estudantes e professores da rede pública

A Escola Brasileira de Choro está oferecendo 20 bolsas de cursos destinadas a alunos e professores da rede pública de ensino. As bolsas têm duração de um ano para cursos presenciais de violão, cavaquinho, pandeiro e percussão.

Primeira escola de choro aberta no país, a Escola Brasileira de Choro oferta 20 bolsas para cursos de violão, cavaquinho, pandeiro e percussão. Não é necessário saber tocar um instrumento: a pedagogia da escola já prevê diferentes níveis de aprendizado para os alunos, que podem ser músicos amadores e iniciantes sem qualquer experiência anterior.

Destinado a professores e alunos da rede pública, o curso está com as inscrições estão abertas que podem ser feitas pelo telefone (61) 98256 8022, ou pelo site http://escolaraphaelrabello.com.br/. Os cursos ofertados são presenciais, com duração de um ano (38 horas/aula).





Serviço

Escola Brasileira de Choro — Cursos

Na Escola de Choro Raphael Rabello (SDC, bloco G - DF)

Informações e inscrições: escolaraphaelrabello.com.br ou (61) 98256-8022