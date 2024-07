Mc Binn lança single Sem Ansiedade, em parceria com MU540

Ex-participante do reality Big Brother Brasil, Mc Binn, volta ao cenário musical com o single inédito Sem Ansiedade, em parceria com o produtor MU540. A faixa fará parte do EP do artista que será lançado em breve. O single Sem Ansiedade já se encontra disponível nas plataformas digitais.

Mc Binn revela se sentir preparado para introduzir-se novamente na música. A escolha da parceria com MU540, que já trabalhou com o artista no hit Malvadona, foi essencial para que pudesse explorar uma sonoridade mais inusitada, experimentado elementos do trap, além de uma colaboração com o cantor Gaab e uma música que o Mc fez enquanto ainda estava confinado no BBB.

O single Sem Ansiedade explora ritmos de funk e house realçando a voz do cantor com versos característicos de Binn. “Sem Ansiedade é a primeira faixa do álbum, com o Dj MU540, um parceiro de longa data. Ela é um pouco diferente do que estou acostumado a lançar e estamos acreditando muito nessa inovação. A música também tem uma coreografia que é bem legal”, conta Mc Binn, em nota.