Mostra Brasília Viva leva histórias da capital à Cidade do Porto

A mostra de cinema Brasília viva faz parte da exposição Brasília da utopia a capital, que fica em cartaz na Cidade do Porto de 1º de agosto até 27 de outubro, no Instituto Pernambuco Porto, em Portugal. Já a mostra de cinema Brasília Viva, vai do dia 1 ao dia 4 de agosto.





Durante a mostra, serão exibidos filmes de ficção e documentários de longa-metragem produzidos ou rodados na capital do Brasil. Os filmes selecionados abordarão temas diversos, como a história da cidade, sua diversidade cultural e desafios urbanos e sociais, proporcionando uma visão mais abrangente de Brasília para o público.

Entre os filmes selecionados para a mostra estão JK, O Reinventor do Brasil, com a direção de Fábio Chateaubriand, Guerrilha do Araguaia, com a direção de Ronaldo Duque, O outro lado do paraíso, com a direção de André Ristum, Hollywood no Cerrado, com a direção de Armando Bulcã e Tânia Montoro e Eduardo e Mônica, com a direção de Renê Sampaio.