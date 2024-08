Márcio Borsoi fala sobre fotografia autoral na Referência neste sábado

Em complementação à mostra E assim é porque tem que ser, o fotógrafo Márcio Borsoi e o curador Paulo Vega Jr. convidam o público para uma conversa sobre a produção imagética e poética dentro da fotografia. O encontro ocorrerá neste sábado (24/8), das 11h às 13h, na galeria Referência (CLN 202). A entrada é franca.

A exposição, que fica em cartaz até o dia 31 de agosto, apresenta os desdobramentos poéticos do trabalho do artista. São séries de fotografias trabalhadas ao longo dos anos que tratam de temas como amor, perdas, alegrias e saudades. “Fotografar é um ato poético e o minimalismo, recorrente: o menos é mais”, observa o fotógrafo, em nota.

Márcio Borsoi começou na fotografia na década de 1970 como estudante de arquitetura. Após um longo período no qual abandonou a arte das imagens, voltou a fotografar ao registrar projetos de arquitetura e interiores. Atualmente, dedica-se à fotografia autoral com um olhar que une elementos orgânicos e naturais com as cidades.