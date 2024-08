Flipiri Itinerante leva autores às escolas públicas de Pirenópolis

A 14ª edição do projeto literário Flipiri Itinerante terá início na próxima semana com visitação de diversos autores às escolas municipais e creches da cidade de Pirenópolis. A itinerância será realizada nos dias 27 e 28 de agosto.

Flipiri Itinerante é um projeto que tem como objetivo alcançar todas as escolas municipais de Pirenópolis para estimular a leitura e possibilitar a alunos e professores o encontro com autores de livros distribuídos à rede de ensino. Este ano, o evento alcança 2.616 alunos, da creche ao ensino fundamental I, juntando 18 escritores de livros infantis e infanto-juvenis. “Acreditamos que ter o escritor ali com os alunos torna a dinâmica muito poderosa e inesquecível, uma vez que, para os pequenos, não é comum ter acesso aos guardiões, aos inventores, aos magos daquelas histórias que os fascinam tanto. Então, torna-se uma experiência fantástica, mas, ao mesmo tempo, real”, conta Iris Borges, em nota.

O projeto Flipiri Itinerante envolve os estudantes em dinâmicas apresentadas pelos professores para terem uma melhor compreensão dos livros exibidos. As atividades oferecidas são voltadas para a leitura, interpretação de texto, redação, trabalhos criativos entre outros trabalhos literários que aproximam as crianças e adolescentes dos livros. Ao final, as escolas recebem a visita dos autores em clima de comemoração.





Serviço

Flipiri Itinerante - Projeto Literário

Nos dias 27 e 28 de agosto, nas escolas municipais e creches de Pirenópolis. As atividades são realizadas das 8h às 11h e das 14h às 17h. Projeto gratuito.





PROGRAMAÇÃO

Dia 27 de agosto (terça-feira)

Das 8h às 11h e das 14h às 17h

Encontro com o autor e vivências literárias





Creche Aldeia da Paz com Raquel Gonçalves

Creche Criança Cidadã com Débora Bianca

Escola Municipal Prefeito Geraldo de Moraes com Iris Borges

Escola Municipal Luciano Peixoto com Jacqueline De Mattos e Alexandre Lobão

Escola Municipal Dom Emmanoel Gomes de Oliveira com Maurício Melo e Eraldo Miranda

Escola Municipal Santa Maria de Nazaré com Alexandre Parente

Escola Municipal Ivani Rodrigues da Silva com Hozana Costa e Márcia Lages

Escola Municipal Nossa Senhora Santana II com Clara Arreguy

Escola Municipal José Cândido Braga com Liduína Bartholo e Theognis Florentino

Escola Municipal Benedito Camargo com Liduína Bartholo e Theognis Florentino

Escola Municipal Benedito Camargo II com Liduína Bartholo e Theognis Florentino

Escola Municipal Nossa Senhora Santana com Liduína Bartholo e Theognis Florentino





Dia 28 de agosto (quarta-feira)

Das 8h às 11h e das 14h às 17h

Encontro com o autor e vivências literárias





Complexo Municipal De Educação Infantil com Ana Neila Torquato

Escola Municipal Professora Olívia Conceição De Pina com Taicy Ávila e Rose Costa

Educandário Municipal Dom Bosco com Álvaro Modernell e Elder Galvão

Escola Municipal Santo Antônio com Alexandre Parente

Escola Municipal Manoel Cardoso com Alexandre Parente