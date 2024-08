Renascer: José Inocêncio se afasta de Aurora após ficar paraplégico

Aurora (Malu Mader), de Renascer, ficará assustada após descobrir, por José Bento (Marcello Melo Jr.), que José Inocêncio (Marcos Palmeira) tomou vários tiros e se encontra internado.



Segundo o site Natelinha, Aurora chega ir para o hospital, mas José Inocêncio se irrita com sua presença e pede para ela ir embora. O fazendeiro se encontra paraplégico e acredita que não tem mais nada a oferecer para seu novo affair. Humilhada, a fazendeira acaba aceitando a situação.

José Inocêncio não aceitará sua nova condição. Deprimido, ele vai se recusar em realizar os tratamentos necessários para não agravar ainda mais a situação.

Leia também: Xamã surpreende a web com vídeo do elenco de Renascer dançando funk

O responsável por essa situação é Egídio (Vladimir Brichta). Ele se veste de Bumba Meu Boi para acabar com a vida do rival. O fazendeiro acaba salvo por Mariana (Theresa Fonseca), que impede a morte do ex-marido. Contudo, João Pedro ameaça o vilão e promete não deixar barato a situação do pai.

O post Renascer: Deprimido, José Inocêncio se afasta de Aurora após ficar paraplégico foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.