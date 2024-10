Conheça os 5 jogos brasileiros do Steam Next Fest

Da esquerda para a direita: Onikura; Toni Island Adventure; No Heroes Here 2; AOKAKI. Steam Next Fest 2024 - (crédito: Reprodução/Too Dark Studios/Frolic Studios/Mad Mimic/Concha Indigo)

Do dia 14 até o dia 21 de outubro ocorre o Steam Vem Aí (Ou Steam Next Fest, no original), um evento na loja online da Valve que coloca em destaque jogos independentes que vão estar na plataforma muito em breve — mas muitos dos listados na página já têm até uma demonstração jogável.

Leia também: Conheça os jogos da PlayStation que podem ser jogados no computador

Vale ressaltar que caso você goste de algum jogo que jogou desta lista, você pode adicioná-lo a wishlist (lista de desejos) da Steam, fazendo isso você ajuda a divulgar os jogos e melhora o engajamento dos desenvolvedores. Sabendo disso, o Correio veio listar cinco dos melhores jogos brasileiros do Steam Next Fest 2024 e outros dois títulos extras:

Onikura da Too Dark Studios

Onikura é um jogo em 2D que traz um samurai como protagonista lutando contra diversos chefes seguidos, um estilo conhecido como boss rush.

O Correio conversou com Gabriel “Flymper” Lopes da Too Dark Studios – estúdio formado apenas por três pessoas –, que atua como Game Designer, roteirista, Level Designer e diretor criativo de Onikura, que contou sobre o desenvolvimento do jogo e que os primórdios do que foi se tornar o jogo completo surgiu em uma Game Jam – evento voltado para criadores e entusiastas de games que consiste em criar um jogo do zero em uma certo limite de tempo, Hollow knight, um dos mais famosos indies da história teve seus primeiros passos numa Game Jam – onde o artista e animador Renato “Renzaki” Pereira desenvolveu um protótipo de Onikura, como contado por Flymper, na época ele jogava muito Sekiro e ficou aquela sementinha da cultura japonesa e do mundo dos samurais na cabeça, assim criando um jogo com um chefe Oni em um campo de flores Sakura.

Flymper detalhou as influências que o jogo possui. “O estilo visual é muito inspirado pela parte gráfica de Celeste. Somos muito apaixonados pelo trabalho incrível que a EXOK Games fez com Celeste e é uma grande inspiração pra nós. Já a mecânica do jogo, temos duas principais, que são os Parrys e os Amuletos. Os parrys, queríamos deixar como algo inovador em jogos desse estilo que são vistos com certa raridade, e principalmente quando bem aplicados, então meio que se tornou um diferencial do jogo a forma como aplicamos e o game feel dele. Já os talismãs, teve um pouco de liberdade criativa independente e algumas partes inspiradas nos Charms de Hollow knight também”.

O jogo também é um dos títulos selecionados para o Next Fest e Flymper se diz surpreso com os números que a Too Dark está atingindo. ”Ainda é surreal a quantidade de alcance que nosso jogo recebe com esse evento. Ele faz juz a ser o evento mais aguardado por jogos indies, mundialmente falando”.

Onikura tem uma demo disponível na Steam e deve chegar no segundo semestre de 2025.

Toni Island Adventure da Frolic Studio

Em Toni island adventure, você assume o controle de Toni, um cão marinheiro apaixonado por pizza que encara desafios após um trágico naufrágio em uma ilha misteriosa, chamada Ilha Salamino, habitada por outros cães.

Frolic é um estúdio de uma só pessoa desenvolvendo Toni island adventure, primeiro jogo do estúdio. “Apesar de ser um desenvolvedor solo, uma pequena equipe tem me ajudado muito desde o fim da campanha de financiamento coletivo para o lançamento do jogo”, afirmou Guilherme Zamarioli, gamedev do Frolic Studio.

No estilo 8-bit, Guilherme revela que estilo veio inspirado em clássicos do Game Boy Color. "A mais óbvia delas é The legend of Zelda: Link's awakening (1193)", afirmou. Além desse, Suvivor kids e os jogos das duas primeiras gerações de Pokemon foram grandes influências na criação de Toni island, segundo o gamedev.

A demo de Toni island adventure já está disponível e o jogo completo deve ser lançado no primeiro trimestre de 2025.

Para quem assim como o Guilherme gosta dos jogos do Game Boy, boa notícia: Toni island adventure também vai estar disponível em cartucho físico para console portátil.

Necrocat da Noct Paradox



Necrocat é um jogo de cartas (também chamados de deckbuilders) que consiste em montar um baralho capaz de derrotar o inimigo mais forte, o gato necromante. O desenvolvimento do jogo é recente, baseado em outros jogos do gênero, mas que exige do jogador ao invés de uma batalha por personagem, tem uma batalha com cada nova carta que adquire.

Produzido pela Noct Paradox, o baralho capaz de derrotar o perverso Necrocat já tem uma demonstração jogável e o jogo completo deve chegar ainda em 2024.



Silva da Goburin Studios

Silva é uma mistura de plataforma com ação que mistura elementos da cultura brasileira em sua história, além de trazer também pitadas de roguelike. No jogo você joga com uma escrava em busca de vingança e liberdade, os desenvolvedores da Goburin Studios, prometem até quatro tipos de armas para a personagem utilizar ao longo da sua jornada.

Leia também: Devolver Digital vai estar na Brasil Game Show para mostrar novidades

O ponto mais único de Silva é seu estilo artístico sombrio, onde não é possível ver nitidamente o rosto de nenhum personagem, criando essa atmosfera sem identidade da que evoca a época como dita pelo próprio estúdio mostra “uma realidade dura e onde a falta de esperança e empatia prevalece”.

Silva ainda não tem uma demo disponível, nem uma data para o lançamento oficial.

AOKAKI da Concha Indigo



O jogo traz um isópode amurai em uma aventura de ação e plataforma em 2D com gráficos retrô que lembram os dias áureos de Ninja gaiden do NES. O estúdio Concha Indigo é composto apenas por duas pessoas, o jogo ainda conseguiu ser publicado pela Minicactus Games que dá muito suporte a jogos independentes.

Leia também: Confira tudo o que rolou no primeiro State of Play de 2024

Durante transmissão ao vivo, os desenvolvedores de AOKAKI, Amaro e Arleand, compartilharam detalhes sobre o processo criativo por trás do jogo. “A inspiração para o protagonista, um ronin isópode (crustáceo), surgiu da paixão de Arleand por insetos e Kamen rider, combinada com uma jogabilidade inspirada em Castlevania. A ideia começou como um projeto de faculdade em 2020, mas três anos depois, evoluiu para a demo que estamos vendo hoje”, compartilharam.

Em termos de design de níveis, AOKAKI se equilibra entre diversão e desafio, inspirando-se em títulos como Celeste e Shovel knight.

Influências de Castlevania, Megaman e Kamen rider estão presentes tanto na jogabilidade quanto no estilo visual de AOKAKI, com a demo sendo, de acordo com os devs, “uma homenagem a essas franquias”.

A demo de AOKAKI está disponível e em desenvolvimento há um ano. A equipe está mirando o lançamento do jogo completo para o final de 2025.

No heroes here 2 da Magic Mimic

Criado pela Mad Mimic, um estúdio brasileiro e independente de São Paulo criou No heroes here, um jogo de 4 jogadores, onde os personagens devem trabalhar em conjunto para defender o castelo em que estão, o jogo opera com vários canhões nas muralhas, os jogadores devem se coordenar fabricar as balas e dispará-las antes que os inimigos invadam o castelo.

O estúdio já lançou um jogo em parceria com a Turma da Mônica, chamado: Mônica e a guarda dos coelhos de 2018.



No heroes here 2 entrou para o Steam Next, e deu um passo novo para a Mad Mimic transformando o jogo 2D original, em jogo 3D com visão de cima, tornando o jogo numa experiência ainda mais desafiadora. A sequência ainda não tem data para chegar, mas já está em acesso antecipado e com uma demo disponível para download na Steam.

Tartarugas ninja: o destino de Splinter da Super Evil Megacorp

O jogo das Tartarugas Ninjas chegou inicialmente em 2023, apenas para o mobile, mais especificamente no IOS, aparecendo no Apple Arcade. Desde então foi anunciado que o jogo chegaria em mais plataformas, como o Nintendo Switch e o PC. Teenage mutant ninja turtle: Splintered fate é um roguelike que promove o modo online com os jogadores entrando em diversos níveis e lutando contra as legiões de ninjas do terrível Clã do Pé para salvar o mestre Splinter das garras do Destruidor.

“Que jogo maravilhoso! Estou muito ansioso pelo lançamento, tudo foi feito com tanto carinho, feito de fã pra fã. Além de ser um jogo ótimo das tartarugas ninjas, também é um rougue like muito bom, parece bastante com Hades”, escreveu um usuário que já testou a demo.

O time que desenvolveu o jogo, a Super Evil MegaCorp é experiente em jogos mobile, e já lançou Catalyst black, uma espécie de Moba de tiro. O time é uma empresa que funciona totalmente a distância, com vários integrantes ao redor do mundo, inclusive contando com 6 membros brasileiros e um do Distrito Federal.

Leia também: 8 curiosidades sobre as tartarugas

Tartarugas ninja: o destino de Splinter já tem uma demo jogável e chega em 6 de novembro deste ano, tanto para o PC quanto para o Nintendo Switch.